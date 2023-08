Fly Over: Στα μέσα Οκτωβρίου αρχίζει η κατασκευή της Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης Fly Over: To έργο αναμένεται να οδηγήσειστην διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην Θεσσαλονίκη και τον περιορισμό της αναστάτωσης.