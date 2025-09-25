Γρίπη: Με 300.000 εμβόλια «εξοπλίζονται» τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης

Με περίπου 300.000 αντιγριπικά εμβόλια ενισχύεται η φαρέτρα των φαρμακοποιών στο νομό Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2025-2026. Σύμφωνα με στοιχεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), ήδη έχουν παραληφθεί τόσο από τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ.) Θεσσαλονίκης, όσο και από τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες και τα 6 αντιγριπικά εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση για φέτος.

