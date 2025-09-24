Ελλάδα Μητροπολίτης Θεσσαλονίκη Facebook Μητρόπολη Εκκλησία Social Media

Έφτιαξαν ψεύτικο προφίλ του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης στο Facebook

Καλούνται οι χρήστες να απέχουν από οποιαδήποτε σύνδεση ή επικοινωνία με τους κρυπτομένους πίσω από αυτήν την διαδικτυακή απάτη, λέει η Μητρόπολη.

Ο Μητροπολίτης Θεόφιλος (φωτο: INTIME NEWS)
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Την ύπαρξη ψευδούς προφίλ του Μητροπολίτη Φιλόθεου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγγέλλει η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή της στο Facebook, αναφέρει: «Ενημερώνουμε τους χρήστες του διαδικτύου για μία νέα απόπειρα διαδικτυακής απάτης με θύμα το πρόσωπο του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Φιλοθέου, καθόσον το εμφανισθέν προφίλ του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook με όνομα “Φιλόθεος Θεοχάρης - ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης (αρχιεπίσκοπος) Θεσσαλονίκης” και φωτογραφία του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Φιλοθέου είναι ΨΕΥΔΕΣ και, ως εκ τούτου, καλούνται όσοι έχουν λογαριασμό στο μέσο αυτό κοινωνικής δικτύωσης, να απέχουν από οποιαδήποτε σύνδεση ή επικοινωνία με τους κρυπτομένους πίσω από αυτήν την διαδικτυακή απάτη».

