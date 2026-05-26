GXT 416S Zirox, ένα απλό και οικονομικό gaming headset

Το Trust GXT 416S Zirox είναι ένα ενσύρματο over ear gaming headset που έχει σχεδιαστεί για όσους θέλουν ένα αξιόπιστο, άνετο και φθηνό ακουστικό για παιχνίδι, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουν πολλά χρήματα. Είναι ιδανικό για κατόχους Nintendo Switch, αλλά δουλεύει πολύ καλά και σε υπολογιστές ή άλλες συσκευές που έχουν θύρα 3,5 mm.



Τι προσφέρει

Το Zirox είναι ένα ελαφρύ σετ ακουστικών, με βάρος μόλις 244 γραμμάρια, οπότε δεν βαραίνει το κεφάλι ακόμη και σε πολύωρη διαδικασία gaming. Ο σχεδιασμός του είναι οικονομικός και πρακτικός, με πλαστική κατασκευή και χρωματισμό μπλε/κόκκινο ή μπλε/μαύρο που ταιριάζει στο στιλ των νεότερων παικτών. Το προϊόν διατίθεται σε πολύ χαμηλή τιμή, κάτι που το κάνει πολύ προσιτό για παιδική ή οικογενειακή χρήση.



Τεχνικά χαρακτηριστικά που μετράνε

Στο εσωτερικό του κάθε ακουστικού, το Zirox χρησιμοποιεί οδηγούς 50 mm, οι οποίοι δίνουν έναν ισχυρό, καθαρό ήχο με καλή βάση και αρκετή αιχμή για να ακούγονται καλά οι εκρήξεις, τα βήματα και οι διάλογοι στα παιχνίδια. Το εύρος συχνοτήτων είναι 20 Hz–20 kHz, που σημαίνει ότι καλύπτει το πλήρες φάσμα που ακούει ο άνθρωπος, ενώ η ευαισθησία κινείται στα 90 dB, αρκετά για άνετη ακρόαση. Η σύνδεση είναι ενσύρματη μέσω jack 3,5 mm, άρα προσαρμόζεται εύκολα σε κονσόλες Nintendo Switch, laptop, smartphone ή άλλες συσκευές που διαθέτουν την αντίστοιχη θύρα.



Άνεση, μικρόφωνο και χειρισμοί

Το Zirox έχει ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής, έτσι προσαρμόζεται σε πολλά μεγέθη κεφαλιών, ενώ τα ακουστικά περιβάλλονται από αφρώδεις επενδύσεις που βοηθούν σε επίπεδο άνεσης. Το μικρόφωνο είναι αναδιπλούμενο, δηλαδή μπορείτε να το διπλώσετε προς τα πάνω όταν δεν το χρειάζεστε, και διαθέτει πλήκτρο mute στο καλώδιο, για να ενεργοποιείτε τη σίγασή του κατά τη διάρκεια συζητήσεων. Το ίδιο καλώδιο διαθέτει επίσης διακόπτη ρύθμισης έντασης, έτσι μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε γρήγορα τον ήχο χωρίς να ψάχνετε στα μενού της συσκευής.



Σε ποιους απευθύνεται

Το GXT 416S Zirox είναι ιδανικό για όσους θέλουν ένα σετ για Nintendo Switch ή PC, χωρίς περιττές λειτουργίες και μεγάλο κόστος απόκτησης. Είναι φτηνό, ελαφρύ, άνετο και παίζει με το που θα συνδεθεί σε μια πηγή, χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση ή περίπλοκες ρυθμίσεις. Αν ψάχνετε ένα πρακτικό και προσιτό σετ για καθημερινό gaming και εργασία, το Trust Zirox είναι μια λογική και αξιόπιστη επιλογή που δεν θα σας απογοητεύσει.