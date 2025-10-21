Γυναίκα πήγε να κάψει κατσαρίδα με φλογοβόλο και... έβαλε φωτιά στην πολυκατοικία - Μία νεκρή

Πολλοί τις αηδιάζονται ενώ άλλοι τις φοβούνται, πάντως το περιστατικό που συνέβη στη Νότια Κορέα ίσως και να ξεπέρασε τα... όρια. Ο λόγος για μια γυναίκα που μόλις είδε μια κατσαρίδα σχεδίασε ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο για να την αντιμετωπίσει ωστόσο στον φόβο του μικροσκοπικού εντόμου έβαλε φωτιά στο σπίτι της ενώ μάλιστα μια γειτόνισσά της βρήκε τραγικό θάνατο προσπαθώντας να διασωθεί από την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, το περιστατικό συνέβη στην πόλη Οσάν, όπου διαμένει μια 20χρονη γυναίκα που όπως ανέφερε στην αστυνομία προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα με ένα εύφλεκτο σπρέι, πράγμα που έχει ξανακάνει στο παρελθόν, όμως τα πράγματα αυτή τη φορά πήραν δραματική τροπή.

Από την... καταδίωξη πήρε φωτιά το διαμέρισμά της με αποτέλεσμα μια 30χρονη γυναίκα από την Κίνα που ζούσε στον 5ο όροφο του κτηρίου με τον σύζυγό και το δύο μηνών μωρό της, να βρει τραγικό θάνατο.

Όταν αυτοί συνειδητοποίησαν ότι ξέσπασε φωτιά, άνοιξαν το παράθυρο και κάλεσαν για βοήθεια. Ο πυκνός καπνός από τη φωτιά είχε μπλοκάρει τη σκάλα. Από το παράθυρο έδωσαν το μωρό τους σε έναν γείτονα από το διπλανό κτήριο, πριν προσπαθήσουν να διαφύγουν οι ίδιοι. Ο σύζυγός της κατάφερε να σκαρφαλώσει στο διπλανό κτήριο, ωστόσο όταν αυτή προσπάθησε να κάνει το ίδιο, έπεσε από το παράθυρο και ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Η αστυνομία της Οσάν δήλωσε ότι η γυναίκα ενδέχεται να κατηγορηθεί για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, όπως και για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οκτώ ακόμα κάτοικοι υπέστησαν εισπνοή καπνού λόγω της πυρκαγιάς.

Το κτήριο στεγάζει εμπορικά καταστήματα στον πρώτο όροφο και 32 κατοικίες από τον δεύτερο έως τον πέμπτο.