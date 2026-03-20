H Amazon εξαγοράζει την εταιρεία αυτόνομων ρομπότ Rivr

Η Amazon απέκτησε τη Rivr, μια ελβετική startup αυτόνομης ρομποτικής τεχνολογίας που εξειδικεύεται σε τετράτροχα/τετράποδα ρομπότ μπορούν να ανεβαίνουν σκάλες και να μπορούν να υποστηρίξουν την παράδοση στην πόρτα του σπιτιού. Η αγορά αυτή θα προσφέρει στην πλατφόρμα της Amazon μια πολύ πιο εξελιγμένη προσέγγιση στο τελευταίο στάδιο της παράδοσης πακέτων, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά φτάνουν στα πόρτες των πελατών.

Τι κάνει η Rivr

Η Rivr έχει έδρα στη Ζυρίχη και αναπτύσσει αυτόνομα ρομπότ που συνδυάζουν design με τροχούς και πόδια, έτσι ώστε να μπορούν να ανεβαίνουν σκάλες και να κινούνται άνετα σε ανομοιόμορφα επίπεδα (πχ. να μπορούν να περνούν από πόρτες πολυκατοικιών ή να διασχίσουν οδόστρωμα με πέτρες). Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα τη δεύτερη γενιά του RIVR TWO, ένα prototype που προσπαθεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ασφάλεια των ιπτάμενων παραδόσεων.

Τα ρομπότ περιλαμβάνουν έναν προστατευτικό αποθηκευτικό χώρο που βάζουν τα πακέτα και τα προϊόντα παράδοσης, ενώ η ανάπτυξή τους στοχεύει και στην παράδοση σε σημεία που ένα παραδοσιακό αυτοκίνητο ή μηχανάκι δεν μπορεί να προσεγγίσει άμεσα.



Τι σημαίνει “doorstep delivery” για την Amazon

Η Amazon προσθέτει την Rivr στην μακροπρόθεσμη προσέγγιση της αυτοματοποίησης των δράσεών της, που περιλαμβάνει ήδη την χρήση περισσότερων από 1.000.000 ρομπότ στις εγκαταστάσεις της από το προηγούμενο καλοκαίρι. Η τεχνογνωσία της Rivr θα επιτρέψει στην Amazon να προσεγγίσει την υπηρεσία παράδοσης στην πόρτα του πελάτη με πιο ευέλικτα και ανθεκτικά ρομπότ, αντί να βασιστεί μόνο στον ανθρώπινο παράγοντα.



Τι σημαίνει για την αγορά της παράδοσης

Η απόκτηση της Rivr έχει έναν σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά παράδοσης και ειδικά στο τελευταίο τμήμα της, η οποία προσελκύει ήδη την προσοχή άλλων τεχνολογικών παικτών που αναπτύσσουν παρόμοιες καινοτόμες προσεγγίσεις. Αυτή η προσέγγιση προσδοκά να μειώσει το κόστος παράδοσης και να προστατέψει τους κλασικούς οδηγούς, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν περίπλοκο οδόστρωμα ή γενικότερες δυσκολίες στην προσέγγιση.