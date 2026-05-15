H διπλωματία του... Μουντιάλ λόγω Δώνη

Οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας φαίνεται πως αποκτούν πλέον και… ποδοσφαιρικό αποτύπωμα.

Ο Γιώργος Γεραπετριτης, κλείνοντας τις κοινές δηλώσεις με τον Σαουδάραβα ΥΠΕΞ και μιλώντας για τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, αναφέρθηκε στην παρουσία του Γιώργου Δώνη στον πάγκο της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας ενόψει του Μουντιάλ.

Όπως είπε, τέτοιες κινήσεις φέρνουν πιο κοντά τις δύο χώρες και ενισχύουν την αμοιβαία κατανόηση. Και η αλήθεια είναι πως λίγα πράγματα ενώνουν πιο εύκολα από το ποδόσφαιρο, ειδικά όταν υπάρχει και ελληνική εκπροσώπηση σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Και κάπως έτσι, η διπλωματία περνά και από τα αποδυτήρια, με την Αθήνα και το Ριάντ να κυκλοφορούν ωραία τη «μπάλα» δείχνοντας πως παίζουν στην ίδια ομάδα.

