H Ελλάδα υποδέχεται το 1000 Miglia σε μια αξέχαστη εμπειρία πολυτέλειας

Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει το 1000 Miglia Experience Greece, μια ιδιαίτερη εμπειρία που ενώνει την ιταλική φινέτσα με την ελληνική κουλτούρα και φιλοξενία.

Συλλεκτικά και ιστορικά αυτοκίνητα θα διασχίσουν απαιτητικές διαδρομές στους δρόμους της Πελοποννήσου, που χαρίζουν την απόλυτη οδηγική απόλαυση. Οι παραθαλάσσιοι δρόμοι και τα φθινοπωρινά χρώματα της ελληνικής φύσης θα μετατρέψουν κάθε στιγμή σε εμπειρία ζωής.

Το 1000 Miglia Experience Greece δεν είναι ένας αγώνας· είναι μια πολυτελής αφήγηση όπου η οδήγηση γίνεται τελετουργία και η Ελλάδα αναδεικνύεται ως σκηνικό κοσμοπολιτισμού, τέχνης και στυλ.

«Το 1000 Miglia Experience Greece αποκαλύπτει την Ελλάδα ως τόπο όπου η υψηλή αισθητική συναντά την οδήγηση, τη λάμψη και τη συγκίνηση.» δηλώνουν οι διοργανωτές.



Πληροφορίες

Ημερομηνίες: 7–11 Οκτωβρίου 2025

Διαδρομή:

• 7 Οκτωβρίου: Αθήνα – Administrative & Technical Control Day

• 8 Οκτωβρίου: Αθήνα → Ναύπλιο

• 9 Οκτωβρίου: Ναύπλιο → Πύλος

• 10 Οκτωβρίου: Πύλος → Άγιοι Θεόδωροι

• 11 Οκτωβρίου: Άγιοι Θεόδωροι → Αθήνα

Συμμετοχές:

Ιστορικά & συλλεκτικά αυτοκίνητα, διάφορες κατηγορίες (FIVA / Registro 1000 Miglia & άλλες)

Απόσταση:

(περίπου) 1.100 χλμ.

Σημεία Ενδιαφέροντος: 7 ιστορικές τοποθεσίες

Χορηγοί:

Sky Telecom, Volton, Orizon, Olympic Marine, Under Armour, Chopard, Zielinski & Rozen, Volvo Cars, Sky Spirits.

Επικοινωνία Τύπου: info@1000migliaexperiencegreece.gr