Ανοιχτές οι διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων για το 1000 Miglia Experience Greece 2025

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει, με κάτι περισσότερο από 40 ημέρες να απομένουν μέχρι τη στιγμή που τα πανέμορφα κλασικά και ιστορικά αυτοκίνητα θα κυλίσουν τους τροχούς τους, στους δρόμους της Ελλάδας.

Μια γιορτή της παράδοσης και πάθους

Από γραφικά χωριά έως εμβληματικές παραθαλάσσιες πόλεις, η διαδρομή του 1000 Miglia Experience Greece θα γεμίσει με γιορτινή ατμόσφαιρα, μουσικές, τοπικές γεύσεις και την αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Δεν πρόκειται μόνο για ένα event Κλασικού Αυτοκινήτου· είναι ένα φεστιβάλ αυτοκίνησης σε όμορφες διαδρομές της Ελλάδας, που θα ενώσει συμμετέχοντες και θεατές.

Διαπιστεύσεις Media

Οι διαπιστεύσεις δημοσιογράφων και φωτογράφων είναι πλέον ανοιχτές. Μέσω της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης, εκπρόσωποι των media μπορούν να:

Υποβάλουν αίτηση διαπίστευσης.

Εγγραφούν στη media list για να λαμβάνουν δελτία τύπου και φωτογραφικό υλικό.

Αποκτήσουν πάσο πρόσβασης για την κάλυψη του αγώνα.

Μήνυμα της Διοργάνωσης

«Με ανυπομονησία περιμένουμε να μοιραστούμε με τον κόσμο το πάθος και την ιστορία του 1000 Miglia Experience Greece. Καλούμε τα ελληνικά και διεθνή μέσα να γίνουν κομμάτι αυτής της μοναδικής εμπειρίας.»