H Hermes παρουσίασε φορτιστές MagSafe για iPhone και Apple Watch που ξεκινούν από τα 1250 δολάρια!

Η Hermes παρουσίασε μια νέα σειρά φορτιστών τύπου MagSafe για iPhone και Apple Watch, με τιμές που πλησιάζουν ή ξεπερνούν αρκετά από τα μοντέλα της Apple. Το προϊόν δεν έχει στόχο την ευρεία καταναλωτική αγορά, αλλά ένα πολύ περιορισμένο κοινό, το οποίο συνδυάζει την αγάπη του για την Apple με την προσήλωση στην πολυτέλεια.



Τρία μοντέλα με διαφορετική χρήση

Η σειρά της Hermes περιλαμβάνει τρία μοντέλα που προσφέρουν την ίδια βασική λειτουργία MagSafe, αλλά με διαφορετικό προσανατολισμό. Το Paddock Solo Charger (τιμή 1.250 δολάρια) είναι ένας μονός φορτιστής που έχει σχεδιαστεί για μία μόνο συσκευή -κυρίως το iPhone- και προσφέρει ένα πολύ μινιμαλιστικό σχέδιο.

Το Paddock Duo (τιμή 1.750 δολάρια) είναι ένας διπλός φορτιστής που μπορεί να δώσει ενέργεια ταυτόχρονα σε iPhone και Apple Watch, με τους προστατευτικούς χώρους να έχουν σχεδιαστεί με την ίδια προσοχή στην αισθητική. Τέλος το Paddock Yoyo (τιμή 1.750 δολάρια) έχει την ίδια δυνατότητα φόρτισης δύο συσκευών, αλλά προσθέτει και ένα USB C καλώδιο που τυλίγεται, κάνοντάς το πιο πρακτικό για ταξίδια ή μεταφορά σε τσάντα.



Τιμές, προνόμια και πακέτα

Οι τιμές των απλών φορτιστών φαίνονται προσανατολισμένες σε κοινό που αποζητά την πολυτέλεια, αλλά υπάρχουν και κάποια πακέτα για όσους θέλουν να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα. Η εταιρεία προσφέρει πακέτα που συνδυάζουν τους φορτιστές με προστατευτικά από τις σειρές Grand Paddock ή Petit Paddock, σε τελικές τιμές που φθάνουν από τα 3.725 έως και τα 5.150 δολάρια.



Τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς όρους

Παρόλο που το design και το υλικό της Hermes είναι τα βασικά στοιχεία που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, οι φορτιστές δεν χρησιμοποιούν κάποια νέα τεχνολογία πίσω από το MagSafe: λειτουργούν όπως και οι κλασικοί φορτιστές της Apple, απλώς με ένα προστατευτικό υλικό και μια αισθητική πολυτέλειας. Κάθε μοντέλο απαιτεί ένα προσαρτημένο προσαρμογέα USB C 20W ή πιο γρήγορο για να ενεργοποιηθεί η ασύρματη φόρτιση και η Hermes δεν τον περιλαμβάνει στο πακέτο.



Η σχέση Hermes – Apple

Η Hermes είναι κλασικός συνεργάτης της Apple, αφού από το 2015 ξεκίνησε την παραγωγή ειδικών bands για τα Apple Watch. Τα μοντέλα Apple Watch Hermes πωλούνται και σήμερα από την ίδια την Apple, με συγκεκριμένες σειρές και χρώματα που προσφέρονται αποκλειστικά για τη συνεργασία.