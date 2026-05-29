H Huawei ετοιμάζει smartphone με τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχουμε δει!

Σύμφωνα με πληροφορίες από το κινεζικό Digital Chat Station, η Huawei δουλεύει σε ένα νέο smartphone με μπαταρία χωρητικότητας μεγαλύτερης από 10.000mAh, κάτι που θα την κάνει τον πρώτο κατασκευαστή στον κλάδο που θα ξεπεράσει αυτό το όριο. Η ακριβής χωρητικότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, αλλά ο DCS αναφέρει την μπαταρία ως «10,000mAh+++», με τα πολλά «+» να υποδηλώνουν ότι η χωρητικότητα μπορεί να είναι και σημαντικά μεγαλύτερη από αυτά τα δεδομένα.



Νέα τεχνολογία υλικού και σύστημα μπαταρίας

Η Huawei έχει αναπτύξει ένα νέο υλικό μπαταρίας και ένα νέο σύστημα μπαταρίας που θα επιτρέψει να φτιαχτεί ένα τηλέφωνο με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα στην βιομηχανία. Το νέο υλικό και το σύστημα θα επιτρέψουν την παραγωγή της τεράστιας μπαταρίας χωρίς να αυξάνεται υπερβολικά το πάχος και το βάρος του smartphone. Το Silicon-Carbon, που είναι η σύγχρονη χρυσή τεχνολογία για high-density μπαταρίες, θα μπορούσε να είναι η βάση, αλλά η νέα λύση της Huawei μπορεί να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη συμπίεση και αυτονομία.



Οι πρωταθλητές μπαταρίας της Huawei

Τα κορυφαία μοντέλα της Huawei σε επίπεδο μπαταρίας είναι το nova 15 Max και το Enjoy 90 Pro Max, και τα δύο με χωρητικότητα 8.500mAh. Τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν φόρτιση στα 40W με καλώδιο, που είναι αρκετά γρήγορο για τις τρέχουσες τεχνολογίες. Τα νέα μοντέλα της σειράς Enjoy 100 Pro Max αναμένεται να είναι το υποψήφια να φιλοξενήσουν την τεράστια νέα αυτή μπαταρία.



Η αγορά των smartphones με τεράστιες μπαταρίες

Οι πρώτες συσκευές με μπαταρίες 10.000mAh είναι ήδη στην αγορά από εταιρείες όπως η Honor, η vivo και η Realme, που έχουν δημιουργήσει μια νέα κατηγορία smartphone με τεράστια αυτονομία. Η Honor έχει ήδη κυκλοφορήσει το Honor Power 2 με μπαταρία 10.080mAh, ενώ η Realme έχει το Realme P4 Power με 10.001mAh. Αν η Huawei καταφέρει να φέρει την τεχνολογία αυτή στα smartphones, οι πρώτες εκδόσεις μπορεί να εμφανιστούν σε mid-range συσκευές πριν φτάσουν στα κορυφαία μοντέλα Mate ή Pura.