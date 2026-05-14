H Λατινοπούλου επικρίνει τη Eurovison αλλά χορεύει το Anxiety...

Ουδείς περίμενε η Αφροδίτη Λατινοπούλου να βλέπει Eurovision. Όχι για το μουσικό θεσμό, όπως λέει, αλλά για για «τη συστηματική χρησιμοποίησή του ως εργαλείου πολιτιστικής προπαγάνδας, προκειμένου να περάσουν στις κοινωνίες πρότυπα και αντιλήψεις που παρουσιάζονται ως δήθεν πρόοδος και “ελευθερία έκφρασης”, ενώ στην πραγματικότητα επιχειρούν να επιβάλουν μία συγκεκριμένη ιδεολογική αντίληψη».

Και εννοείται, επίσης, πως δεν «ψηφίζει» ούτε την Ελληνική συμμετοχή που καθόλου δε της αρέσει. Και στην τελική γιατί πληρώνουμε εμείς; Διερωτάται.

Οπότε ήρθε η ώρα να σκεφθούμε την αποχώρηση της Ελλάδας «από αυτό το ΛΟΑΤΚΙ πανηγυράκι που τίποτε θετικό δεν κομίζει πια στον πολιτισμό».

Η κ. Λατινοπούλου που στο παρελθόν έχει ζητήσει η γιορτή των Χριστουγέννων στο Σύνταγμα να γίνεται με ελληνική μουσική και... χοιρινά σουβλάκια, εξ' όσων θυμόμαστε είναι εξαιρετικά φιλόμουση. Χορεύοντας με μπριο το Anxiety της Doechii.

Μιας (βραβευμένης) καλλιτέχνιδας που δεν έχει κρύψει ποτέ τις σεξουαλικές της προτιμήσεις - που επίσης καθόλου δε θα αρέσουν στην νεαρή πολιτικό αρχηγό.