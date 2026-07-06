H LEX Platform πρωταγωνιστεί στα μοντέλα της Lepas

Στη σύγχρονη αυτοκίνηση τα νέα μοντέλα δεν αποτελούν μόνο μέσα μετακίνησης αλλά και προέκταση του τρόπου ζωής του κατόχου τους. Σχεδιασμένα για να υπηρετήσουν στο έπακρο αυτή τη συνθήκη, τα μοντέλα της Lepas έχουν την κορυφαία θέση μέσα στο Chery Group αναφορικά με την χωροταξική εκμετάλλευση και την αίσθηση premium κινητικότητας.

Η LEX Platform

Η Intelligent LEX Platform ενσωματώνει τη «χωροταξική νοημοσύνη» στο DNA της, επιτυγχάνοντας το συνδυασμό ευρυχωρίας με ραφιναρισμένη οδηγική εμπειρία. Το μυστικό της βρίσκεται στην αναλογία μεταξύ συνολικού μήκους αμαξώματος και μεταξονίου, κάτι που οδηγεί στη βέλτιστη χωροταξική εκμετάλλευση. Καθότι το πάτωμα δεν έχει κεντρικό τούνελ μετάδοσης, η αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου είναι μέγιστη, όπως και η συνολική άνεση κατά τις μετακινήσεις. Ακόμα και τρεις ενήλικοι επιβάτες κάθονται χωρίς παραχωρήσεις στο πίσω κάθισμα, ενώ ο χώρος αποσκευών υποστηρίζει άνετα τόσο τις ανάγκες της οικογένειας όσο και οποιασδήποτε δραστηριότητας ή χόμπι.

Το L8

Ακόμα ένα ισχυρό χαρτί της πλατφόρμας Intelligent LEX είναι η συμβατότητα με πολλές επιλογές κινητήρα, κάτι που ισοδυναμεί με υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, οπότε κορυφαίο βαθμό απόδοσης και μέγιστη οικονομία καυσίμου. Με το σίγουρο και σταθερό πάτημα στο δρόμο που εξασφαλίζουν το χαμηλό κέντρο βάρους και τα φαρδιά μετατρόχια. Η ασφάλεια τελεί επίσης σε απόλυτη προτεραιότητα, με τη δομή της πλατφόρμας Intelligent LEX να εγγυάται για την προστασία τόσο των επιβατών όσο και της μπαταρίας. Με δεδομένο ότι ο εξοπλισμός περιλαμβάνει και όλα τα τελευταίας γενιάς συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, οι δοκιμές αξιολόγησης ασφάλειας αναμένεται να βαθμολογηθούν με τη μέγιστη διάκριση των πέντε αστέρων.

Το εσωτερικό του L8

H LEPAS ξεχωρίζει για τον σχεδιασμό των μοντέλων της μέσω της φιλοσοφίας “Leopard Aesthetics”: Στοιχεία όπως τα λεπτά, αιχμηρά φώτα ημέρας σε σχήμα V εμπρός, το μεγάλο πλάτος σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή σχηματίζουν μία μινιμαλιστική παρουσία.