H Mattel Brick Shop και τα Hot Wheels παρουσιάζουν δύο εμβληματικά μοντέλα Honda

Οι νέες κυκλοφορίες εμπλουτίζουν τη συλλογή Mattel Brick Shop Speed Series με δύο εμβληματικά ιαπωνικά μοντέλα. Η νέα συλλογή Honda περιλαμβάνει τα μοντέλα Honda Civic EF από τα 90's και το Honda S2000 του 2007, που αποδίδονται με ακρίβεια σε κλίμακα 1:32. Σχεδιασμένα για συλλέκτες, φίλους της αυτοκίνησης και λάτρεις της συναρμολόγησης, τα νέα σετ κατασκευής τιμούν την ιαπωνική παράδοση των αυτοκινήτων ταχύτητας και την τάση βελτίωσης των αυτοκινήτων που επικρατούσε την δεκαετία των 90s μέσα από εξαιρετικά λεπτομερείς κατασκευές, μεταλλικά στοιχεία και επιλογές εξατομίκευσης.

Για να εορτασθεί η ένταξη των μοντέλων Honda στη συλλογή της Mattel Brick Shop, τα συναρμολογημένα μοντέλα παρουσιάστηκαν δίπλα σε οχήματα πραγματικού μεγέθους, αναδεικνύοντας την ακρίβεια και την πιστή απόδοση των χαρακτηριστικών των οχημάτων από το σχήμα έως τα φώτα, τα παράθυρα και τις εξωτερικές γραμμές του αυτοκινήτου. Το συναρμολογούμενο μοντέλο Honda S2000 του 2007 διαθέτει επίσης αυθεντικό παρμπρίζ και αεροτομή, που αποτυπώνουν λεπτομερώς το σχεδιασμό του πραγματικού αυτοκινήτου.

Τόσο το συναρμολογούμενο μοντέλο ’90 Honda Civic EF, όσο και το ’07 Honda S2000, διαθέτουν πόρτες που ανοίγουν και αναδεικνύουν τα λειτουργικά σημεία πρόσβασης των πραγματικών οχημάτων. Τα καλύμματα της ζάντας και τα επιπλέον αυτοκόλλητα παραπέμπουν στους αυθεντικούς τροχούς και την τάση εξατομίκευσης αυτών των οχημάτων. Κάθε σετ ολοκληρώνεται με μια αυθεντική μεταλλική πλακέτα Hot Wheels και την αντίστοιχη μεταλλική μινιατούρα του οχήματος σε κλίμακα 1:64, ενισχύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στα μοντέλα συναρμολόγησης και τα εμβληματικά οχήματα Honda που τα ενέπνευσαν.

«Η Mattel Brick Shop συνεχίζει να διευρύνει τον τρόπο με τον οποίο οι λάτρεις των αυτοκινήτων κάθε ηλικίας και οι συλλέκτες αλληλεπιδρούν με τα θρυλικά οχήματα», δήλωσε ο Ted Wu, Global Head of Vehicles and Building Sets στη Mattel και πρόσθεσε: «Το Honda Civic EF και το S2000 είναι εμβληματικά μοντέλα Ιαπωνικών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων και μέσω των Hot Wheels και της Mattel Brick Shop, οι φίλοι των οχημάτων αυτών μπορούν πλέον να τα τιμήσουν κατασκευάζοντας τα οι ίδιοι με τη δική τους πινελιά εξατομίκευσης και να τα εκθέσουν στο ράφι τους.»

«Τα οχήματα Honda ξεχωρίζουν διαχρονικά για τις κορυφαίες επιδόσεις τους, τον καινοτόμο σχεδιασμό τους και την επιρροή τους στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Το να βλέπουμε εμβληματικά μοντέλα όπως το Civic EF και το S2000 να ξαναζωντανεύουν μέσα από τα σετ κατασκευής της Mattel Brick Shop προσφέρει στους φίλους των οχημάτων έναν νέο, πρακτικό τρόπο να έρθουν σε επαφή με τη μηχανική τεχνολογία και το μοναδικό στυλ της Honda.» δήλωσε η Rebecca Adamson, Head of Automobile στη Honda Motor Europe.

Τα σετ Mattel Brick Shop Hot Wheels Honda θα είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο του 2026.

Mattel Brick Shop Hot Wheels Custom Honda Civic EF (1990 ΜΥ)

Κλίμακα 1:32 Speed Series

Ηλικίες: 10+

Ενδεικτική Τιμή Λιανικής: 19.99€

Ως ένα πραγματικό σύμβολο της τάσης βελτίωσης των αυτοκινήτων που επικρατούσε την δεκαετία των 90s, το συναρμολογούμενο ’90 Honda Civic EF αναπαρίσταται σε λεπτομερή κλίμακα 1:32.

Το μοντέλο περιλαμβάνει ανοιγόμενες πόρτες, αυθεντικά παράθυρά και φώτα, καθώς και επιπλέον αυτοκόλλητα και καλύμματα ζαντών για εξατομίκευση. Το σετ αποτελείται από 248 κομμάτια, μια αυθεντική μεταλλική μινιατούρα του οχήματος σε κλίμακα 1:64 και μια μεταλλική πλακέτα Hot Wheels η οποία συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στα σετ συναρμολόγησης Mattel Brick Shop.

Mattel Brick Shop Hot Wheels Honda S2000 (2007 ΜΥ)

Κλίμακα 1:32 Speed Series

Ηλικίες: 10+ Ενδεικτική Τιμή Λιανικής: 19.99€

Γνωστό ως ένα θρυλικό ιαπωνικό μοντέλο επιδόσεων, το ’07 Honda S2000 ζωντανεύει μέσα από αυθεντικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, ανοιγόμενες πόρτες, παρμπρίζ και αεροτομή. Οι δημιουργοί των σετ μπορούν να εξατομικεύσουν το συναρμολογούμενο μοντέλο τους με τα επιπλέον αυτοκόλλητα και τα καλύμματα ζαντών.

Το σετ περιλαμβάνει 257 κομμάτια, μια αντίστοιχη μεταλλική μινιατούρα του οχήματος σε κλίμακα 1:64 και μια μεταλλική πλακέτα Hot Wheels

Και τα δύο σετ κατασκευής έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μια εύκολη και ευχάριστη εμπειρία συναρμολόγησης, χρησιμοποιώντας λεία τουβλάκια που κουμπώνουν εύκολα μεταξύ τους και αναλυτικές οδηγίες.