UNO Elite F1: Η Mattel και η Formula 1 ενώνουν τις δυνάμεις τους

Καθώς η σεζόν της Formula 1 για το 2025 πλησιάζει σε μια συναρπαστική κορύφωση, η Mattel, Inc., ανακοίνωσε τη διεύρυνση της σειράς UNO Elite με το επίσημο UNO Elite Formula 1. Αυτή η γεμάτη αδρεναλίνη έκδοση φέρνει τον κόσμο της F1 στο τραπέζι του παιχνιδιού. Με οδηγούς και μονοθέσια και από τις 10 ομάδες της Formula 1, οι νέες κάρτες Elite Action μεταφέρουν την ένταση της γραμμής εκκίνησης της Formula 1 στο χέρι των παικτών.

Το νέο UNO συνδυάζει όλα όσα αγαπούν οι φίλοι του παραδοσιακού παιχνιδιού παγκοσμίως με την ταχύτητα, το δράμα και τη στρατηγική της δημοφιλέστερης σειράς αγώνων στον κόσμο. Η πρώτη κυκλοφορία περιλαμβάνει πάνω από 100 μοναδικές κάρτες Elite Action εμπνευσμένες από τη Formula 1, διαθέσιμες σε ποικιλία χρωμάτων και ειδικές foil εκδόσεις, δημιουργώντας συνολικά περισσότερες από 1.000 μοναδικές κάρτες.

Το Βασικό Πακέτο του UNO Elite Formula 1 2025 Core Edition περιλαμβάνει 112 κάρτες που παίζονται όπως το κλασικό παιχνίδι, δύο αποκλειστικές promo κάρτες και τέσσερα game booster πακέτα, το καθένα με 10 κάρτες Elite Action, συμπεριλαμβανομένων οδηγών, μονοθέσιων οχημάτων, πίστες και κρανών (Ενδεικτική τιμή λιανικής: 19.99€).

Η Emily Prazer, Chief Commercial Officer της Formula 1, δήλωσε: «Η κυκλοφορία του UNO Elite Formula 1 σηματοδοτεί μια ακόμη συναρπαστική συνεργασία ανάμεσα στη F1 και τη Mattel. Ως brand, θέλουμε να είμαστε πάντα παρόντες σε νέους και καινοτόμους χώρους για το κοινό μας και ανυπομονώ να δω τους παίκτες να μεταφέρουν την ανταγωνιστικότητα, την αδρεναλίνη και την ένταση της Formula 1 σε αυτό το εμβληματικό παιχνίδι.»

Είναι διαθέσιμο τώρα για προπαραγγελία στο Amazon, με εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης στα μέσα Δεκεμβρίου 2025, ενώ θα είναι διαθέσιμο σε περισσότερους μεγάλους λιανοπωλητές από το 2026.

