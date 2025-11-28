Formula 1 2025 Grand Prix Κατάρ: Ο Νόρις αγγίζει τον τίτλο, αλλά ο Φερστάπεν καραδοκεί

Το Grand Prix του Κατάρ πλησιάζει και το τέλος της σεζόν του 2025 στη Formula 1 φαντάζει πιο έντονο από ποτέ. Μετά το επεισοδιακό προηγούμενο Σαββατοκύριακο και τον αποκλεισμό της McLaren, το ενδιαφέρον έχει εκτοξευθεί, καθώς ο Λάντο Νόρις μπορεί μαθηματικά να κατακτήσει το πρωτάθλημα ήδη στην πίστα της Λουσαΐλ. Αν δεν τα καταφέρει, όλα θα κριθούν στην τελική μάχη του Άμπου Ντάμπι. Ο Νόρις μπαίνει στο τριήμερο με προβάδισμα 24 βαθμών έναντι των Όσκαρ Πιάστρι και Μαξ Φερστάπεν, οι οποίοι βρίσκονται ισόβαθμοι και είναι αποφασισμένοι να (το) οδηγήσουν στα άκρα.

Ο καιρός

Οι συνθήκες στο Κατάρ προβλέπονται ιδιαίτερα ζεστές, όπως συνηθίζεται στην Αραβική Έρημο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 29°C την Παρασκευή και θα πέσει περίπου στους 27°C την Κυριακή, όμως η υγρασία κοντά στο 48% θα κάνει το περιβάλλον ιδιαίτερα δύσκολο. Πρόκειται για μία από τις πίστες όπου η ζέστη μπορεί να εξαντλήσει οδηγούς και μονοθέσια, θυμίζοντας τη δυσκολία της Σιγκαπούρης.

Τι συζητιέται στο paddock

Το Σαββατοκύριακο έρχεται και με αρκετές ειδήσεις. Η McLaren βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τον αποκλεισμό των Νόρις και Πιάστρι λόγω υπερβολικής φθοράς στα πατώματα των μονοθεσίων, με διαφορά μόλις χιλιοστών που ήταν καθοριστική.

Ο Μαξ Φερστάπεν δήλωσε πως ενδέχεται να αποχωρήσει από την F1 αν οι νέοι κανονισμοί του 2026 δεν προσφέρουν «διασκέδαση» στην οδήγηση, τονίζοντας πως δεν τον ενδιαφέρει να κυνηγήσει επτά τίτλους.

Στον αντίποδα, ο Λιούις Χάμιλτον δέχτηκε δημόσια προτροπή από τον επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, να «ηρεμήσει», ύστερα από νέα κριτική του Βρετανού για τη δική του απόδοση.

Ενδιαφέρον προκαλεί και η επιβεβαίωση πως ο Άντριαν Νιούι θα αναλάβει από το 2026 τη θέση του team principal στην Aston Martin, ενώ στον ίδιο οργανισμό ακούγεται έντονα και το όνομα του Κρίστιαν Χόρνερ για ηγετικό ρόλο.

Η βαθμολογία

Όσον αφορά τη βαθμολογία, απομένουν 58 διαθέσιμοι βαθμοί στους τελευταίους δύο αγώνες, εκ των οποίων οι 33 προέρχονται από το Σαββατοκύριακο sprint στο Κατάρ. Ο Νόρις θα στεφθεί πρωταθλητής αν φύγει από το Λουσαΐλ με προβάδισμα τουλάχιστον 26 βαθμών, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να κερδίσει δύο βαθμούς περισσότερους από Πιάστρι και Φερστάπεν συνολικά στις δύο διαδικασίες. Στην κατανομή των φετινών επιτυχιών, ο Νόρις έχει συγκεντρώσει 390 βαθμούς και μετρά 17 βάθρα και 7 νίκες. Ο Πιάστρι ακολουθεί με 366 βαθμούς, 14 βάθρα και επίσης 7 νίκες, ενώ ο Φερστάπεν με 366 βαθμούς έχει 13 βάθρα και 6 νίκες.

Ο ρόλος των ελαστικών

Η πίστα της Μέσης Ανατολής είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τα ελαστικά και αυτό οδήγησε στην εισαγωγή ενός έκτακτου μέτρου (που εξηγείται παρακάτω), περιορίζοντας τον αριθμό των γύρων που μπορούν να διανυθούν από ένα σετ ελαστικών. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να αλλάξουν ελαστικά τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι τρεις πιο σκληρές γόμες της σειράς της Pirelli επιλέχθηκαν για τη Ντόχα. Οι C1, C2 και C3 αποτελούν την προφανή επιλογή σε μια πίστα όπου τα ελαστικά υπόκεινται σε επίπεδα ενέργειας παρόμοια με αυτά στη Σουζούκα. Είναι οι μόνες γόμες που έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ για αυτό το Grand Prix. Αυτό το τρίο γομών έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν τρεις φορές φέτος, όλες στο πρώτο μέρος της σεζόν, στην Ιαπωνία, στο Μπαχρέιν και στην Ισπανία. Οι περισσότερες στροφές στην πίστα της Λουσέιλ είναι υψηλής ταχύτητας, πράγμα που σημαίνει ότι τα ελαστικά έχουν ελάχιστο χρόνο να ανακάμψουν και το τμήμα που τα καταπονεί περισσότερο είναι από τη στροφή 12 έως τη 14. Η επιφάνεια της πίστας, η οποία είναι αρκετά λεία, προκαλεί συνήθως τοπική παραμόρφωση λόγω υπερθέρμανσης (graining), που συμβάλλει στην παραγωγή υψηλού ρυθμού φθοράς στα ελαστικά.

Η πίστα και τα στατιστικά

Η πίστα της Λουσαΐλ, αρχικά σχεδιασμένη για αγώνες MotoGP, προστέθηκε στο καλεντάρι της F1 το 2021 με δεκαετές συμβόλαιο. Δεν φιλοξένησε αγώνα το 2022 λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, όμως επέστρεψε σταθερά από το 2023. Με μήκος 5,4 χιλιομέτρων και 57 γύρους, αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές διαδρομές, με μακριές ευθείες, συνεχόμενες γρήγορες στροφές και εξοντωτική ζέστη. Το ρεκόρ πίστας ανήκει στον Λάντο Νόρις με 1:22.384 από το 2024. Στις νίκες προηγείται ο Φερστάπεν με δύο συνεχόμενες (2023, 2024), ενώ ο Χάμιλτον είναι ο πρώτος νικητής του 2021. Στις pole position έχουν μοιραστεί τις τρεις κατακτήσεις οι Χάμιλτον, Φερστάπεν και Ράσελ. Το Κατάρ ξεχωρίζει για τη γρήγορη, ρέουσα χάραξή του μέσα στην έρημο, με αίσθηση νυχτερινού αγώνα αντίστοιχη του Μπαχρέιν, αλλά με περισσότερη ταχύτητα στις μεσαίες και υψηλές καμπές. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά ο Σεμπάστιαν Φέτελ, «χρειάζεται χρόνο για να βρεις ρυθμό, αλλά μόλις τον βρεις είναι εξαιρετικά απολαυστική».

Τι έγινε πέρυσι

Στον περσινό αγώνα, ο Φερστάπεν έφτασε στη νίκη μέσα σε ένα χαοτικό τριήμερο με τρία αυτοκίνητα ασφαλείας και ποινή 10 δευτερολέπτων στον Νόρις, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ήταν δεύτερος. Τελικά ο Λεκλέρ τερμάτισε δεύτερος, ο Πιάστρι τρίτος και ο Νόρις περιορίστηκε στη δέκατη θέση.

Ποιος θα κερδίσει φέτος

Όσο για φέτος, η McLaren θεωρητικά έχει το πλεονέκτημα, αφού ο συνδυασμός ομαλής, υψηλής πρόσφυσης επιφάνειας και γρήγορων στροφών ταιριάζει ιδανικά στην MCL39. Ωστόσο, η σεζόν έχει δείξει πως οι προβλέψεις δεν επιβεβαιώνονται πάντα. Σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα του Φερστάπεν να κρατήσει ζωντανή τη μάχη του τίτλου, η αίσθηση είναι πως ο Ολλανδός έχει τον πρώτο λόγο για να επικρατήσει και να μεταφέρει την αγωνία στη μεγάλη αυλαία του Άμπου Ντάμπι.

Τα ωράρια του αγώνα (ώρα Ελλάδος)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Sprint 16:00 - 17:00 Κατατακτήριες Δοκιμές 20:00 - 21:00

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Αγώνας (εκκίνηση) 18:00