Formula 1 2025 Grand Prix Κατάρ:Η McLaren στο προσκήνιο: Πιάστρι στην pole, Νόρις 2ος, Φερστάπεν 3ος

Ο Όσκαρ Πιάστρι κατέκτησε την πρώτη του pole position μετά τον Αύγουστο, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix του Κατάρ. Ο Αυστραλός εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Λάντο Νόρις, ο οποίος δεν κατάφερε να βελτιώσει τον τελευταίο του γύρο. Ο Αυστραλός της McLaren σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:19.387, ( με διαφορά +0108") εξασφαλίζοντας την κορυφή σε μια περίοδο που έδειξε από νωρίς πως το μονοθέσιο των «πορτοκαλί» είχε τον ρυθμό για κάτι μεγάλο.

Στην πρώτη προσπάθεια του Q3, ο Νόρις ήταν εκείνος που έβαλε τον πήχη ψηλά με ένα πέρασμα στο 1:19.495, μόλις τρία εκατοστά ταχύτερος από το αρχικό 1:19.530 του Πιάστρι, ενώ η διαφορά τους από τον Τζορτζ Ράσελ άγγιξε τα τρία δέκατα, δείχνοντας την καθαρή ταχύτητα της ΜακΛάρεν στην πίστα Λουσαΐλ. Οι δύο οδηγοί έδειχναν πως είχαν μια εσωτερική μάχη για την pole, μέχρι τη διακοπή με κόκκινη σημαία λόγω ενός αυτοκόλλητου που ξεκόλλησε από το πάτωμα του γκαράζ του Κάρλος Σάινθ και κατέληξε στη στροφή 2.

Με την επανεκκίνηση της διαδικασίας, ο Νόρις βγήκε νωρίτερα στην πίστα για την τελική του προσπάθεια, όμως έκανε κρίσιμο λάθος ακριβώς στη στροφή 2 και, χωρίς αρκετό καύσιμο για νέο γύρο, έμεινε εκτός διεκδίκησης. Αυτό άνοιξε διάπλατα την πόρτα στον Πιάστρι, που κέρδισε χρόνο στον πρώτο χρονομετρημένο κομμάτι και διατήρησε το πλεονέκτημα μέχρι το τέλος, παίρνοντας τη δεύτερη pole της καριέρας του και πρώτη μετά το Ζάντβουρτ.

Καλή ήταν η εμφάνιση του Τζορτζ Ράσελ

Ο Μαξ Φερστάπεν βελτίωσε την τελευταία του προσπάθεια και ανέβηκε στην τρίτη θέση, περνώντας τον Ράσελ, ενώ ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι ολοκλήρωσε μια πολύ ώριμη εμφάνιση, τερματίζοντας πέμπτος, λιγότερο από δύο δέκατα πίσω από τον συναθλητή του.

Ο Ιζάκ Χάτζαρ κατέκτησε την έκτη θέση, χάνοντας μία θέση από τον Αντονέλι στο τέλος, ενώ ο Σάινθ παρότι αντιμετώπισε το γνωστό πρόβλημα με το αυτοκόλλητο, ολοκλήρωσε έβδομος (αν και ερευνάται για πιθανό unsafe release). Πίσω του ξεκινά ο Φερνάντο Αλόνσο, με τον Πιέρ Γκασλί να ξεπερνά τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος κατάφερε να συνεχίσει μετά από ένα εντυπωσιακό τετ-α-κε, υψηλής ταχύτητας στον πρώτο του γρήγορο γύρο στο Q3.

Η μάχη στο Q2 ήταν εξίσου οριακή, καθώς ο Νίκο Χούλκενμπεργκ έχασε την είσοδο στη δεκάδα για μόλις 0.003 δευτερόλεπτα, την ώρα που ο Λεκλέρ έβρισκε τον απαιτούμενο χρόνο για να περάσει. Ο Λίαμ Λόουσον βελτίωσε στην τελευταία του προσπάθεια, αλλά κατάφερε απλώς να περάσει τον Όλι Μπέρμαν, που είχε μείνει εκτεθειμένος μετά την αργοπορημένη άνοδο του Αντονέλι στο Q3.

Ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο πέρασε τον Άλεξ Άλμπον με τον τελικό του γύρο, αλλά δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από τη 14η θέση. Ο Άλμπον, σε μια ασυνήθιστη συγκυρία, σημείωσε ακριβώς το ίδιο 1:20.629 τόσο στο Q1 όσο και στο Q2, δείχνοντας ότι η Γουίλιαμς δεν είχε τον ρυθμό για κάτι παραπάνω.

Στο Q1 ο Γιούκι Τσουνόντα αποκλείστηκε την τελευταία στιγμή, όταν ο Μπορτολέτο ανέβηκε στην 14η θέση με την τελική του προσπάθεια. Ο Ιάπωνας, που αναμένεται να αποχωρήσει από τη Red Bull Racing στο τέλος της χρονιάς, είχε υποχωρήσει στην επικίνδυνη ζώνη στα τελευταία λεπτά, ανέβηκε προσωρινά 12ος, αλλά παρασύρθηκε ξανά εκτός από τις βελτιωμένες προσπάθειες των αντιπάλων του.

Ο Εστεμπάν Οκόν ανέβηκε ελαφρώς στον τελευταίο του γύρο αλλά έμεινε 17ος, συνεχίζοντας να παλεύει με προβλήματα στα φρένα, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον είχε ακόμη μια δύσκολη ημέρα, μένοντας 18ος. Τελευταίοι θα ξεκινήσουν οι Λανς Στρολ και Φράνκο Κολαπίντο, συμπληρώνοντας την πίσω σειρά του grid.

Highlights κατατακτήριων δοκιμών

• Ο Πιάστρι επιστρέφει στις pole μετά το Ζάντβουρτ με εντυπωσιακό γύρο στο τέλος των κατατακτήριων δοκιμών

• Διακοπή του Q3 με κόκκινη σημαία στα τελευταία 5 λεπτά.

• Η αιτία ήταν ένα αυτοκόλλητο που έφυγε από το πάτωμα του γκαράζ της Williams και κατέληξε στη στροφή 2.

• Λάθος του Νόρις στη στροφή 2 τον αφήνει στη δεύτερη θέση χωρίς δεύτερη προσπάθεια

• Φερστάπεν ανεβαίνει τρίτος, περνώντας τον Ράσελ

• Αντονέλι ξανά εντυπωσιακός, κλειδώνει την πέμπτη θέση

• Λεκλέρ περνά στο Q3 με ελάχιστη διαφορά αλλά σώζει μεγάλη περιστροφή

• Χάμιλτον και Οκόν εκτός ρυθμού, Στρολ και Κολαπίντο στο τέλος του grid.