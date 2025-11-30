Formula 1 2025 Grand Prix Κατάρ: Ο Φερστάπεν νικητής, η McLaren κάνει λάθος, το πρωτάθλημα φλέγεται

Η μάχη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 παίρνει φωτιά μετά το εντυπωσιακό Γκραν Πρι του Κατάρ, όπου ο Μαξ Φερστάπεν πέτυχε μία νίκη ζωτικής σημασίας και πλησίασε πλέον στους μόλις δώδεκα βαθμούς τον Λάντο Νόρις.

Το αποτέλεσμα στη Λοσάιλ δεν επηρέασε μόνο τη βαθμολογία, αλλά διαμόρφωσε και το σκηνικό για έναν επικό τελικό τίτλου στο Άμπου Ντάμπι, με τον Όσκαρ Πιάστρι να κατακτά τη δεύτερη θέση και τον Νόρις να μένει εκτός βάθρου μετά από μία στρατηγική αστοχία της McLaren.

Ο αγώνας

Ο Πιάστρι, ξεκινώντας από την pole, έδειχνε απόλυτα σταθερός μπροστά, αξιοποιώντας την τεράστια δυσκολία των προσπεράσεων στον στενό και υψηλής ταχύτητας χαρακτήρα της πίστας της Λοσάιλ. Με καθαρό αέρα και σωστή διαχείριση ελαστικών, ο Αυστραλός έμοιαζε έτοιμος να μετατρέψει το προβάδισμα σε μία κρίσιμη νίκη για τη δική του μάχη στο πρωτάθλημα. Όλα όμως ανατράπηκαν όταν η σύγκρουση του Νίκο Χούλκενμπεργκ με τον Πιέρ Γκασλί έφερε το αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα στον έβδομο γύρο. Το χρονικό σημείο της εξόδου του safety car αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό του υποχρεωτικού μέγιστου stint των 25 γύρων, οι περισσότεροι οδηγοί μπορούσαν από εκείνη τη στιγμή να καλύψουν τη στρατηγική των δύο pit stops. Οι ομάδες κατάλαβαν αμέσως το παράθυρο ευκαιρίας και σχεδόν όλες έβαλαν τους οδηγούς τους για αλλαγή ελαστικών.

Το λάθος της McLaren

Όλοι, εκτός από τους δύο οδηγούς της McLaren. Αυτή η επιλογή –που ήδη περιγράφεται ως μία από τις πιο παράξενες αποφάσεις της σεζόν– έσπρωξε τόσο τον Πιάστρι όσο και τον Νόρις σε ένα αναγκαστικά επιθετικό stint. Έπρεπε να ανοίξουν διαφορά πάνω από 26 δευτερόλεπτα για να βγουν μπροστά μετά το δικό τους πιτ στοπ, ενώ ταυτόχρονα κρατούσαν πίσω τους ένα τεράστιο τρένο DRS, με τον Φερνάντο Αλόνσο άθελά του να καθυστερεί όσους βρίσκονταν πίσω του. Παρά την τρομερή ταχύτητα και τον έλεγχο του ρυθμού, το σώσιμο της στρατηγικής δεν ήταν ποτέ πραγματικά εφικτό. Ο Πιάστρι μπήκε τελικά στα pits στον 24ο γύρο και ο Νόρις στον 25ο, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στην πίστα μονάχα μπροστά από τρεις πραγματικούς διεκδικητές: Τον Φερστάπεν, τον Κάρλος Σάινθ και τον Αντρέα Κίμι Αντονέλι.

Όλοι οι υπόλοιποι αναγκάστηκαν να ολοκληρώσουν τις δικές τους αλλαγές στο τέλος του 32ου γύρου, πράγμα που ξανάφερε τις δύο McLaren μπροστά. Όμως είχαν χάσει την ισορροπία στρατηγικής και ελαστικών. Ο Πιάστρι διατήρησε βέβαια ένα εντυπωσιακό ρυθμό και κράτησε πίσω του για λίγο τον Φερστάπεν, όμως ο Νόρις άρχισε να μένει επικίνδυνα πίσω. Αυτό επέτρεψε στον οδηγό της Red Bull να πλησιάσει γρήγορα, να ελέγξει τον αγώνα και να φτάσει τελικά στον Αυστραλό. Με το πέρασμα των γύρων, ο Πιάστρι πίστεψε ότι μπορούσε να επιτεθεί με μια νέα σειρά σκληρών ελαστικών. Έτσι μπήκε ξανά στον 42ο γύρο για μία τελευταία προσπάθεια κυνηγητού, με στόχο να πιέσει τη Red Bull σε λάθος ή σε φθορά. Όσο κι αν μάζεψε χρόνο, η διαφορά σταθερά παρέμενε στο επίπεδο των οκτώ δευτερολέπτων. Ο Φερστάπεν, σταθερός και σχεδόν αλάνθαστος, κράτησε τον ρυθμό που χρειαζόταν ώστε να κλειδώσει μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για το πρωτάθλημα του 2025.

Με αυτήν την εμφάνιση έδειξε πως η μάχη του με τις δύο McLaren θα συνεχιστεί μέχρι την τελευταία καρό σημαία της χρονιάς. Ο Πιάστρι πήρε τους βαθμούς της δεύτερης θέσης και κράτησε ζωντανές τις δικές του, πιο περιορισμένες πλέον, ελπίδες τίτλου.

Ο Νόρις αντίθετα τιμωρήθηκε για την αδυναμία του να ακολουθήσει τον ρυθμό και έμεινε τέταρτος, με τον εξαιρετικό Κάρλος Σάινθ να ανεβαίνει στο βάθρο για δεύτερη φορά φέτος. Ο Ισπανός εκμεταλλεύτηκε το χαμένο χρόνο του Αντονέλι στο πιτ στοπ υπό το safety car και στη συνέχεια διατήρησε καθαρή διαφορά. Ο νεαρός Ιταλός έχασε επιπλέον έδαφος στον προτελευταίο γύρο όταν βγήκε εκτός πίστας, δίνοντας στον Νόρις την ευκαιρία να ανέβει μία θέση.

Πίσω του ο Τζορτζ Ράσελ, εμπλεγμένος από την αρχή στον συνωστισμό και καθυστερημένος από το double stack πίσω από τον Αντονέλι, βρέθηκε τελικά έκτος. Η διάρκεια του αγώνα όμως τον βοήθησε καθώς ο Αλόνσο έχασε τον έλεγχο και έκανε τετ-α-κε, πριν ο Ίσακ Χάτζαρ πάθει κλατάρισμα στους τελευταίους γύρους.

Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Αλόνσο, με μια μικρή αλλά ηρωική ανάκαμψη, ο Σαρλ Λεκλέρ που έμεινε εγκλωβισμένος στο DRS train πίσω από τον Ράσελ και οι Λίαμ Λόσον – Γιούκι Τσουνόντα που ολοκλήρωσαν έναν ακόμη σταθερό αγώνα για την RB.

Τελικά

Το Κατάρ έφερε ανατροπές, λάθη στρατηγικής, έντονο ρυθμό και ένα πρωτάθλημα που συνεχίζει να καίει. Το Άμπου Ντάμπι μοιάζει πλέον όχι απλώς με τον τελευταίο αγώνα, αλλά με το πραγματικό φινάλε εποχής.

Highlights Qatar GP

• Νίκη–κλειδί του Φερστάπεν (η 70η) που μειώνει τη διαφορά του από τον Νόρις στους 12 βαθμούς.

•Λανθασμένη στρατηγική της McLaren στο safety car του 7ου γύρου κόστισε πιθανή νίκη.

• Εντυπωσιακός ρυθμός Πιάστρι, με τον Αυστραλό να παλεύει μέχρι τέλους για το προβάδισμα.

• Ο Νόρις δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του teammate του και έχασε το βάθρο.

• Δυνατός αγώνας από Σάινθ που κέρδισε το δεύτερο βάθρο της φετινής σεζόν. • Σημαντικά λάθη από Αντονέλι, Αλόνσο και Χάτζαρ άλλαξαν τις θέσεις στο φινάλε.

• Ράσελ ανέκαμψε στο τέλος μετά από χαμένο χρόνο στο double stack.

• Λεκλέρ, Λόουσον και Τσουνόντα συμπλήρωσαν τη δεκάδα σε έναν αγώνα με έντονο DRS train.