Formula 1 2025 Grand Prix Άμπου Ντάμπι: Ποιος θα πάρει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα;

Η φετινή σεζόν της Formula 1 οδεύει προς ένα από τα πιο εντυπωσιακά και απρόβλεπτα φινάλε της σύγχρονης ιστορίας της. Μετά το δραματικό Grand Prix του Κατάρ, όπου ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να μειώσει τη διαφορά του από τον Λάντο Νόρις στους δώδεκα βαθμούς, ο τελικός στο Άμπου Ντάμπι υπόσχεται μια μάχη μέχρι την τελευταία στροφή.

Ο Όσκαρ Πιάστρι, μόλις τέσσερις βαθμούς πίσω από τον Ολλανδό, διατηρεί επίσης μαθηματικές ελπίδες και μπαίνει στο Yas Marina ως αουτσάιντερ με πραγματικό κίνητρο να ταράξει τη σειρά της βαθμολογίας. Ο Νόρις μπαίνει στον τελικό ως πρωτοπόρος με 408 βαθμούς, ο Φερστάπεν ακολουθεί με 396 και ο Πιάστρι με 392. Αυτό το στενό τρίγωνο δίνει στον αγώνα μια σπάνια ισορροπία, όπου καμία ομάδα δεν αισθάνεται ασφαλής και κάθε στρατηγική λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει ολόκληρο πρωτάθλημα.

THREE DRIVERS, ONE WORLD TITLE...



DO NOT MISS THIS ONE!!! #F1 pic.twitter.com/sDVRckTGmV — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Η πίστα Yas Marina, με τις μεγάλες ευθείες και τα τεχνικά τμήματα, θεωρείται ευνοϊκή για τη McLaren, που έχει δείξει εντυπωσιακή σταθερότητα στο δεύτερο μισό της σεζόν. Από την άλλη, η Red Bull έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ξέρει, πως να χειρίζεται τους δύσκολους αγώνες.

Πώς διαμορφώνονται οι πιθανότητες τίτλου με βάση τη βαθμολογία

Μετά το Κατάρ, τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Ο Νόρις προηγείται με 408 βαθμούς, ο Φερστάπεν βρίσκεται στους 396 και ο Πιάστρι στους 392. Με 25 βαθμούς διαθέσιμους για τη νίκη, ο τελευταίος αγώνας μπορεί πραγματικά να αλλάξει τα πάντα.

Για τον Λάντο Νόρις υπάρχει το πιο καθαρό σενάριο από όλους: Αν κερδίσει τον αγώνα, παίρνει τον τίτλο ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν οι άλλοι δύο διεκδικητές. Με νίκη θα φτάσει στους 433 βαθμούς, αριθμός που κανείς από τους ανταγωνιστές του δεν μπορεί να ξεπεράσει. Αν όμως δεν βρεθεί στην κορυφή, τα πράγματα περιπλέκονται. Με δεύτερη ή τρίτη θέση, ο Νόρις χρειάζεται οπωσδήποτε ο Φερστάπεν να μείνει μακριά από τη νίκη και σε βαθμολογικά αδύναμη θέση. Αν ο Ολλανδός κερδίσει, τότε ο Βρετανός πρέπει να τερματίσει τουλάχιστον τέταρτος, διαφορετικά χάνει τον τίτλο για έναν μόλις βαθμό. Για τον Νόρις, λοιπόν, το «win and you are champion» είναι η πιο σίγουρη και ξεκάθαρη διαδρομή.

THE TOP 10 IN QATAR!



Who had this top three at the start of the day?! 😃#F1 #QatarGP pic.twitter.com/QfW821fJoj — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Για τον Φερστάπεν, η κατάσταση είναι αρκετά πιο δύσκολη. Με 396 βαθμούς, χρειάζεται τουλάχιστον 13 περισσότερους από τον Νόρις για να αντιστρέψει την κατάσταση στη βαθμολογία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η νίκη είναι σχεδόν μονόδρομος. Αν ο Ολλανδός πάρει τους 25 βαθμούς, τότε κατακτά τον τίτλο μόνο αν ο Νόρις τερματίσει τέταρτος ή χαμηλότερα. Με τον Βρετανό τρίτο ή δεύτερο, η διαφορά δεν ανατρέπεται και ο τίτλος παραμένει στα χέρια της McLaren. Υπάρχουν σενάρια όπου ο Φερστάπεν μπορεί να κερδίσει χωρίς νίκη, αλλά αυτά αγγίζουν τα όρια του απίθανου: Με δεύτερη θέση, για παράδειγμα, θα χρειαστεί ο Νόρις να μείνει εκτός βαθμών και ο Πιάστρι να μην τερματίσει πάνω από τρίτος. Με δεδομένο τον ρυθμό των McLaren, τέτοιες εκδοχές υπάρχουν μόνο σε αγώνα με ανατροπές, safety cars και απρόβλεπτες καταστάσεις.

In 2010 Sebastian Vettel erased a 15-point deficit in Abu Dhabi to win the title 🏆



Can Max Vertappen repeat history for Red Bull? pic.twitter.com/wGk99f9Aur — ESPN F1 (@ESPNF1) November 30, 2025

Ο Πιάστρι βρίσκεται στη δυσκολότερη εξίσωση αλλά όχι εκτός πραγματικότητας. Με 392 βαθμούς, χρειάζεται να καλύψει 16 από τον Νόρις και 4 από τον Φερστάπεν. Αυτό, σε έναν μόνο αγώνα, σημαίνει πρακτικά πως πρέπει να κερδίσει. Αν ο Αυστραλός πάρει τη νίκη, φτάνει στους 417 βαθμούς. Σε αυτό το σενάριο, για να γίνει πρωταθλητής, χρειάζεται ο Νόρις να τερματίσει έκτος ή χαμηλότερα και ο Φερστάπεν να μη βρεθεί πάνω από δεύτερος με τρόπο που να τον ξεπεράσει στη βαθμολογία. Αν ο Πιάστρι τερματίσει δεύτερος, τότε ο τίτλος γίνεται σχεδόν άπιαστος, αφού θα χρειαστεί ο Νόρις και ο Φερστάπεν να βρεθούν εκτός δεκάδας. Αν και τα σενάρια είναι λιγότερο ρεαλιστικά σε σχέση με τους άλλους δύο, ο Πιάστρι έχει το καθαρό πλεονέκτημα του ότι παίζει χωρίς πίεση και μπορεί να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε σύγχυση μπροστά του.

Τι να περιμένουμε στο Yas Marina

Η τροποποιημένη διάταξη της πίστας τα τελευταία χρόνια έχει βελτιώσει την ικανότητα για μάχες και προσπεράσματα, ειδικά στις δύο ζώνες DRS. Αυτό είναι στοιχείο που μπορεί να φέρει τους τρεις διεκδικητές συχνά κοντά, ιδιαίτερα με τις McLaren να δείχνουν ισχυρές στις μεγάλες ευθείες και τη Red Bull να ποντάρει παραδοσιακά στην καλύτερη διαχείριση ελαστικών.

Θερμοκρασία, στρατηγική δύο stop και το timing των pit stops αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Σε έναν τέτοιο αγώνα, ακόμη και μια μικρή καθυστέρηση σε πιτ στοπ μπορεί να διαλύσει σενάριο τίτλου.

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό ξεκινά, ο Νόρις έχει το πιο καθαρό μονοπάτι, ο Φερστάπεν χρειάζεται όχι μόνο απόδοση αλλά και συγκυρίες, ενώ ο Πιάστρι παραμένει ο επικίνδυνος διεκδικητής που μπορεί να εκμεταλλευτεί κάθε λάθος των αντιπάλων. Το Άμπου Ντάμπι είναι έτοιμο να προσφέρει έναν τελικό που μπορεί να γραφτεί στην ιστορία ως ένας από τους πιο απρόβλεπτους της Formula 1.