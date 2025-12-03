Formula 1 2025: Νίκη Φερστάπεν, λάθος της McLaren στο Κατάρ και ο τίτλος κρίνεται στο Άμπου Ντάμπι

Το Grand Prix του Κατάρ μας θύμισε γιατί λατρεύουμε τη Formula 1. Δεν ήταν απλώς ένας ακόμα νυχτερινός αγώνας στην έρημο αλλά μία μάχη χαρακτήρα, στρατηγικής και ψυχραιμίας. Ο Μαξ Φερστάπεν, σχεδόν παρεξηγημένα «αθόρυβος» φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πέτυχε εκείνη τη νίκη που έμοιαζε με κάλεσμα επιστροφής. Η Red Bull βρήκε ξανά τον παλιό της εαυτό, ενώ η McLaren άφησε στον αέρα το match point του Λάντο Νόρις, καταδικάζοντας τον τίτλο να παιχτεί στο Άμπου Ντάμπι.

Η μάχη των πρώτων...

Η εκκίνηση ήταν ο πρώτος παλμός έντασης. Ο Φερστάπεν, βγάζοντας εκείνο το γνώριμο εκρηκτικό ξεπέταγμα, πέρασε τον Norris πριν καν φτάσουν στην πρώτη στροφή και άρχισε να πιέζει τον poleman Πιάστρι, που μόλις την προηγούμενη μέρα είχε απολαύσει τη νίκη στο Sprint. Η McLaren έμοιαζε να έχει ρυθμό, όμως η παράσταση άλλαξε με μιας στον 7ο γύρο: Ένα αυτοκίνητο ασφαλείας, μία απόφαση-στιγμή και δύο αντίθετες στρατηγικές που έκριναν έναν ολόκληρο αγώνα.

Η Red Bull κάλεσε τον Verstappen στα πιτ χωρίς δεύτερη σκέψη. Η McLaren κράτησε στον αγώνα και τους δύο οδηγούς της. Σε εκείνα τα λεπτά, η μοιραία σκακιέρα είχε στηθεί. Με το όριο των 25 γύρων ανά σετ να βάζει όλες τις ομάδες σε μαθηματικό πόλεμο, ο Ολλανδός βρήκε την ευκαιρία. Το πιτ-στοπ υπό αυτοκίνητο ασφαλείας έσωσε πολύτιμο χρόνο, επέτρεψε στη Red Bull να δέσει τον αγώνα πάνω της και έβαλε την McLaren σε όλο και πιο στενό στρατηγικό καλούπι. Όταν ήρθε η ώρα των τελικών πιτ στοπ, ο Πιάστρι μπήκε πρώτος, δύο γύρους αργότερα ο Νόρις, κι εκεί κρίθηκαν όλα. Ο Φερστάπεν ξαναβγήκε μπροστά, με καθαρό καθορισμό ρυθμού και επιθετική ηρεμία, το στοιχείο που τον κάνει τόσο επικίνδυνο όταν βλέπει τίτλο. Ο ίδιος είπε μετά ότι «ήταν απίστευτη νίκη» και δεν χρειάζεται να είσαι fan του για να το αναγνωρίσεις. Ήταν ένας αγώνας που θύμισε γιατί ο Max παραμένει ο οδηγός που κανείς δεν θέλει κανείς να είναι πίσω του στο grid.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ Το πόντιουμ

Για τον Νόρις, όμως, η 4η θέση έχει βάρος μεγαλύτερο από όσο γράφεται στον πίνακα των αποτελεσμάτων. Ξεκινούσε με όνειρο να τελειώσει τη δουλειά στην έρημο της Λουσέιλ και βρέθηκε να παλεύει με τον ρυθμό, να χάνει μάχες και να παίρνει μια θέση δώρο στο προτελευταίο γύρο λόγω λάθους του Αντονέλι. Τώρα ο τίτλος δεν είναι πια θέμα διαχείρισης· θέλει μάχη. Μπαίνει στο Άμπου Ντάμπι με +12 από Φερστάπεν και +16 από Πιάστρι, αλλά το άγχος είναι ο πραγματικός του αντίπαλος.

...και οι υπόλοιποι

Κι ύστερα υπάρχει η Williams. Ποιος περίμενε podium στο Κατάρ; Ο Κάρλος Σάινθ έγραψε το όνομά του σε ένα βάθρο που ίσως θυμόμαστε στο φινάλε της σεζόν. Ξεκίνησε με χαμηλές προσδοκίες, μπήκε μάχιμα στην εκκίνηση, διαχειρίστηκε ρυθμό και στρατηγική σαν βετεράνος και ανέβηκε τρίτος. Ο ίδιος δήλωσε ότι «ήρθε στο Κατάρ περιμένοντας το χειρότερο», και έφυγε πανηγυριστής. Αν κάτι λατρεύουμε στη F1, αυτό είναι.

Αντίθετα η Ferrari... τι να πει κανείς; Είτε είσαι tifoso είτε όχι, πονάς να τους βλέπεις έτσι. Ο Χάμιλτον αποκλείστηκε ξανά από Q1, ο Λεκλέρκ πάλευε περισσότερο με το μονοθέσιο παρά με τους αντιπάλους του, και οι ρυθμοί ήταν τόσο άστατοι που η όγδοη θέση μοιάζει σχεδόν «βαριά» σε σχέση με την εικόνα της ομάδας. Καμία ταχύτητα, κανένα πάτημα αυτοπεποίθησης. Η σεζόν φαίνεται να κλείνει με μια στοχαστική σιωπή από πλευράς Maranello, καθώς ο Χάμιλτον οδεύει πιθανώς σε χρονιά χωρίς podium.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ Ο Τζόκοβιτς στο grid

Οι VIP's

Φυσικά, το Κατάρ ήταν και θέαμα εκτός πίστας. Τζόκοβιτς με Alpine, Μπέκαμ στο grid, Ρίο Φέρντινάντ και Ζεράντ στις κάμερες, Σερένα Γουίλιαμς στο paddock, οι Metallica να περιεργάζονται το pit lane σαν backstage πριν από συναυλία, και Κέβιν Χάρτ στην καρό σημαία. Αν υπάρχει Grand Prix που έμοιαζε λίγο με ταινία Hollywood, ίσως ήταν αυτό.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ Η Τζέσικα Άλμπα στο grid

Οι λεπτομέρειες

Τα τεχνικά στοιχεία έδωσαν ακόμη περισσότερη ουσία. Η Pirelli είχε θέσει όριο 25 γύρων ανά σετ, οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλές για έρημο, ο ρυθμός ήταν παραδόξως γρήγορος και ο Piastri έγραψε νέο ρεκόρ γύρου με 1:22.996. Όλα έδεσαν σε έναν αγώνα όπου η στρατηγική ήταν πιο θεαματική από τις μάχες τροχό με τροχό.

Όταν έκλεισαν τα φώτα και έπεσε η καρό σημαία, η αίσθηση ήταν μία: Ο τίτλος φέτος δεν χαρίζεται σε κανέναν. Ο Verstappen και η Red Bull ξαναβρέθηκαν στο frame, ο Norris χάνει την ευκαιρία να τελειώσει τη δουλειά νωρίς και ο Piastri παραμονεύει σαν σιωπηλός αουτσάιντερ. Το Άμπου Ντάμπι έρχεται φορτωμένο, και για τους fans, αυτό είναι όσο καλύτερο γίνεται. Έχουμε μπροστά μας μια μάχη τελευταίου γύρου, ακριβώς όπως θέλουμε στη Formula 1.