H Microsoft ανακοίνωσε τη νέα σειρά Surface Laptop 8 και Surface Pro

Η Microsoft ανακοίνωσε τη νέα σειρά των Surface Laptop 8 και Surface Pro 12, με επεξεργαστές Intel Core Ultra Series 3, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που έλαβε χώρα πρόσφατα. Τα νέα μοντέλα κυκλοφορούν πρώτα για επιχειρήσεις, με την έκδοση για καταναλωτές να αναμένεται αργότερα το 2026. Η Microsoft ανακοίνωσε τέσσερα νέα μοντέλα, τα Surface Pro 13 ιντσών, Surface Laptop 13 ιντσών, Surface Laptop 13,8 ιντσών και Surface Laptop 15 ιντσών.



Επεξεργαστές και επιδόσεις

Όλα τα νέα Surface devices «τρέχουν» με τον νέο επεξεργαστή Intel Core Ultra Series 3, που προσφέρει σημαντική αύξηση της απόδοσης AI σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Η Microsoft επίσης ετοιμάζει εκδόσεις με τον επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon X2, οι οποίες θα κυκλοφορήσουν αργότερα το 2026. Το Surface Laptop 8 για επιχειρήσεις (13,8 ίντσες/15 ίντσες) και το 13 ιντσών (1η έκδοση) διαθέτουν Intel Core Ultra Series 3, σχεδιασμένο για σύγχρονη εργασία με AI χαρακτηριστικά.

Οθόνες και οπτική εμπειρία

Το Surface Laptop 8 13,8 ιντσών και 15 ιντσών προσφέρει προηγμένη λειτουργία privacy screen, παρόμοια με την τεχνολογία του Samsung Galaxy S26 Ultra. Το μοντέλο των 15 ιντσών έχει αυξημένη ανάλυση από τα 2496×1664 (201 ppi) στα 3270×2180 (262 ppi), ενώ ο ρυθμός ανανέωσης παραμένει στα 120Hz. Το Surface Pro 12 προσφέρει δυνατότητα επιλογής οθόνης OLED, ενώ το Surface Laptop 8 παραμένει στο LCD panel.



Haptics και νέα χαρακτηριστικά

Το Surface Laptop 8 13,8 ιντσών και 15 ιντσών διαθέτει νέο «προηγμένο haptic touchpad» που παρέχει μικρή δόνηση όταν πλησιάζετε το ποντίκι σε διάφορα σημεία της οθόνης όπως το πλήκτρο κλεισίματος ενός παραθύρου, ακριβή ευθυγράμμιση κατά την ολίσθηση και τη μεγέθυνση αρχείων, αλλά και διακριτική δόνηση για την ένδειξη θέσης στα sliders.

Θύρες και συνδεσιμότητα

Το Surface Laptop 8 διατηρεί τον μαγνητικό φορτιστή Surface Connect, την παραδοσιακή θύρα USB-A και δύο θύρες USB-C, ενώ το μοντέλο 15 ιντσών προσθέτει ακόμα και αναγνώστη κάρτας SD. Το μοντέλο των 13,8 ιντσών προσφέρει επιλογή ενσωματωμένης προστασίας οθόνης (privacy screen) που ελέγχεται από το enterprise IT team ή ενεργοποιείται με ένα κουμπί, χωρίς να χρειάζεται εξωτερική εγκατάσταση σχετικού φιλμ.