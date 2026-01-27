H πίτα της Νάντιας και ο προεκλογικός αγώνας που ξεκίνησε

Η προεκλογική περίοδος δεν έχει εκκινήσει ακόμη αλλά βουλευτές και ενδιαφερόμενοι να γίνουν βουλευτές κινούνται από τώρα με το βλέμμα στην κάλπη, που προς το παρόν μόνο ο πρωθυπουργός γνωρίζει (;) πότε ακριβώς θα στηθεί.

Η «περίοδος της βασιλόπιτας» που διανύουμε δίνει τη δυνατότητα για εκδηλώσεις, που αν και έχουν προεκλογικό άρωμα, παρουσιάζονται ως ευκαιρία συνάντησης με πολίτες για ανταλλαγή ευχών, κουβεντούλα και μια πρώτη καταγραφή δυνάμεων.

Ο Παύλος Γερουλάνος έκανε για τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ την αρχή σε μια εκδήλωση που είχε χαρακτηριστικά αρχηγικής εμφάνισης, ενώ προχθές η Νάντια Γιαννακοπούλου από το Περιστέρι -με αφορμή την πρωτοχρονιάτικη πίτα του πολιτικού της γραφείου- έστειλε ένα μήνυμα για τη δική της νέα υποψηφιότητα στο δυτικό τομέα.

Όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της υπολογίζονται σε περίπου 1.500 άτομα, αριθμός που αν κρίνω και από τις φωτογραφίες που είδα είναι εντυπωσιακός, αφού στο δημαρχείο που έγινε η μάζωξη, δεν έπεφτε καρφίτσα.

Η Νάντια, που ήταν και υποψήφια για την αρχηγία το 2024, εμφανίζεται αποφασισμένη να δώσει σκληρό αγώνα για την επανεκλογή της και για το ΠΑΣΟΚ, σε μια εκλογική περιφέρεια με μεγάλο ανταγωνισμό, ιδίως αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία για συμμετοχή στο ίδιο ψηφοδέλτιο του Λευτέρη Καρχιμάκη.

«Όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα για την αλλαγή, την ελπίδα, την ανατροπή των συσχετισμών με την σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ», ήταν το ενωτικό μήνυμα που έστειλε με την ομιλία της, ενώ στο μακρύ κατάλογο των προσκεκλημένων της εντοπίσαμε μεταξύ άλλων τους Χάρη Δούκα, Μιχάλη Κατρίνη, Νίκο Παπανδρέου, Μανώλη Χριστοδουλάκη, Δημήτρη Μάντζο, Γιάννη Κουτσούκο, Τόνια Αντωνιου Χρήστο Κακλαμάνη, Παναγιώτη Δημόπουλο από το ΠΑΣΟΚ, τους δημάρχους Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη, Αγίας Βαρβάρας Λάμπρο Μίχο, Αιγάλεω Λάμπρο Σκλαβούνο, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ Μιχάλη Καλαντζόπουλο, εκπροσώπους νομαρχιακών και τοπικών οργανώσεων, κομματικά στελέχη κ.α.