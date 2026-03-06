H Telekom στο MWC 2026: Μεγάλη συνεργασία με την Starlink και καινοτομίες με τη δύναμη της AI

Δυναμική παρουσία είχε για ακόμα μία χρονιά η Telekom στο Mobile World Congress (MWC) στη Βαρκελώνη. Στο ετήσιο ραντεβού του με τους λάτρεις της τεχνολογίας, ο παγκόσμιος όμιλος τηλεπικοινωνιών, έστρεψε πάνω του τα βλέμματα, καθώς ανακοίνωσε μία μεγάλη συνεργασία με την Starlink. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέσα από τη συνεργασία αυτή, η Telekom θα επεκτείνει την κάλυψη του δικτύου της μέσω δορυφορικής συνδεσιμότητας απευθείας στο κινητό (direct-to-device) για να παρέχει συνδεσιμότητα σε περιοχές όπου η επέκταση του δικτύου κινητής είναι ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω περιορισμών ή μορφολογίας του εδάφους.

Η υπηρεσία θα λειτουργεί αποκλειστικά στο φάσμα MSS της Starlink και θα δίνει τη δυνατότητα σε συμβατά smartphones να συνδέονται με τους δορυφόρους, όταν χάνουν το επίγειο σήμα, για υπηρεσίες δεδομένων, βίντεο, φωνής και ανταλλαγής μηνυμάτων. Η εμπορική διάθεση της υπηρεσίας θα αρχίσει (και στην Ελλάδα) το 2028.

O Abdu Mudesir, Board Member for Product & Technology της Telekom

«Παρέχουμε το καλύτερο δίκτυο κινητής και συνεχίζουμε να επενδύουμε σημαντικά στην επέκταση της υποδομής μας. Σε περιοχές όπου η επέκταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, θέλουμε να διασφαλίσουμε αξιόπιστη συνδεσιμότητα για τους πελάτες μας. Γι’ αυτό κάνουμε τη στρατηγική επιλογή να ενισχύσουμε το δίκτυό μας με δορυφορική συνδεσιμότητα απευθείας σε κινητά. Για εμάς είναι ξεκάθαρο: η συνδεσιμότητα δημιουργεί ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Και εμείς την προσφέρουμε παντού», δήλωσε ο Abdu Mudesir, Board Member for Product & Technology της Telekom.

Εκτός από την ανακοίνωση της συνεργασίας της με τη Starlink, η Telekom έκλεψε τα βλέμματα στο Mobile World Congress (MWC) 2026 στη Βαρκελώνη, παρουσιάζοντας καινοτομίες που τοποθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στο επίκεντρο και θέτουν τις δυνατότητές της στην υπηρεσία του ανθρώπου. «Φέρνουμε τη δύναμη του AI απευθείας στα δίκτυα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες και την οικονομία. Το AI είναι το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα και την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης», δήλωσε ο Abdu Mudesir.



Παγκόσμια Πρεμιέρα: Magenta AI Call Assistant

Η μεγάλη έκπληξη της έκθεσης ήταν η παγκόσμια «πρεμιέρα» του Magenta AI Call Assistant, του «έξυπνου» βοηθού που ενσωματώνεται απευθείας σε τηλεφωνικές κλήσεις, χωρίς εφαρμογές ή ειδικό εξοπλισμό. Ενεργοποιείται φωνητικά από τον χρήστη και παρέχει άμεση μετάφραση σε πραγματικό χρόνο, συνοπτικές περιλήψεις συνομιλιών και απαντήσεις σε ερωτήσεις κάθε τύπου. Στο άμεσο μέλλον, θα υποστηρίζει και πιο πρακτικές εργασίες, όπως κρατήσεις σε εστιατόρια ή βοήθειες στο κλείσιμο κάποιου ραντεβού. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την ElevenLabs και θα λανσαριστεί αρχικά στους πελάτες της Telekom στη Γερμανία, με σταδιακή επέκταση σε άλλες αγορές.



O Magenta AI Call Assistant σε λειτουργία για τους επισκέπτες του Telekom booth στο MWC 2026.

AI Glasses: Hands-Free AI για την καθημερινότητα

Πέραν των smartphones, τα AI Glasses φέρνουν την AI σε πιο ελεύθερη μορφή. Τα ειδικά αυτά γυαλιά λειτουργούν ως «έξυπνος σύντροφος»: με μια ματιά ή φωνητική εντολή, αναγνωρίζουν προϊόντα, μεταφράζουν κείμενα σε πραγματικό χρόνο, προβάλλουν σχετικές πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο ή εκτελούν αυτόνομες εργασίες. Είναι ιδανικά για επαγγελματίες και απλούς χρήστες και δείχνουν πώς η AI βγαίνει από τις οθόνες και εισέρχεται στην πραγματική ζωή.



Ta AI Glasses της Telekom ξεκλειδώνουν πολλές επιλογές στο σπίτι του μέλλοντος.

Ασφάλεια: Magenta Security Mobile.ID

Στον τομέα της ασφάλειας, η πλατφόρμα Magenta Security Mobile.ID μετατρέπει τα smartphones σε «καθολικό κλειδί» (universal key) μέσω Bluetooth και NFC. Αντικαθιστά τα φυσικά κλειδιά, τις smart cards και τα έγγραφα ταυτοποίησης, προσφέροντας πλήρη έλεγχο των δεδομένων. Στις εφαρμογές που παρουσιάστηκαν ήταν ο πλήρης έλεγχος πρόσβασης σε κτίρια, η επαλήθευση ηλικίας και η ασφαλής ταυτοποίηση. Η πλατφόρμα θα διατεθεί σε εταιρικούς πελάτες στην Ευρώπη μέσα στο 2026, ενισχύοντας την ψηφιακή ασφάλεια.



Cloud Υποδομές: Συνεργασία με NVIDIA

Δίνοντας συνολικά μεγάλη έμφαση στις cloud λύσεις, η Telekom παρουσίασε στο MWC το Business Cloud, μία λύση που απευθύνεται σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και είναι βασισμένη σε τοπικά data centers. Η εταιρεία παρουσίασε επίσης το European Edge Continuum, την πρώτη διασυνοριακή edge cloud υπηρεσία για απρόσκοπτες εφαρμογές πέρα από τα σύνορα.



Το Smart Home του μέλλοντος

Το Intelligent Home φέρνει τον AI agent απευθείας στο router, μετατρέποντάς το σε έξυπνο βοηθό που συνδέει συσκευές. Το σύστημα μαθαίνει συνήθειες, ανταποκρίνεται σε ατομικές ανάγκες και καθοδηγεί συσκευές μέσα στο σπίτι. Χάρη στο edge AI, τα δεδομένα επεξεργάζονται κι έτσι εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα το χρήστη.

Το Intelligent Home της Telekom αλλάζει προς το καλύτερο την καθημερινότητα του χρήστη.

MINDR: AI agents βελτιστοποιούν το δίκτυο σε πραγματικό χρόνο

Το MINDR, με Google Cloud και μοντέλα Gemini, είναι ένα σύστημα από AI agents που παρακολουθεί τα δίκτυα σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζει προβλήματα και τα διορθώνει μόνο του, ως μια εξέλιξη του RAN Guardian Agent.



6G Innovation Hub: Θέτοντας τις βάσεις για το Physical AI

Η T-Mobile US και η TELEKOM ενώνουν τις δυνάμεις τους στον δρόμο για το 6G, δημιουργώντας το διατλαντικό 6G Innovation Hub. Στόχος τους είναι να φέρουν κοντά βασικούς συνεργάτες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, για κοινή έρευνα, ανάπτυξη πρωτοτύπων και δοκιμές πεδίου, προκειμένου να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός ενιαίου παγκόσμιου προτύπου 6G.Μακροπρόθεσμα, το 6G θα θέσει βάσεις για την Physical AI (πραγματική αλληλεπίδραση με τον φυσικό κόσμο).

Επιτυχημένη κβαντική τηλεμεταφορά

Στο πλαίσιο του MWC ο παγκόσμιος τηλεπικοινωνιακός όμιλος παρουσίασε και το πώς τα T-Labs, η μονάδα Έρευνας και Ανάπτυξης της Telekom, και η Qunnect, πέτυχαν κβαντική τηλεμεταφορά σε εμπορικά διαθέσιμο δίκτυο οπτικών ινών. Οι δύο συνεργάτες προχώρησαν σε μετάδοση δεδομένων σε απόσταση 30 χλμ. μέσω οπτικής ίνας με 90% ακρίβεια, παράλληλα με κανονικά δεδομένα, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για την εποχή του κβαντικού internet.