Hellas Gold: Οι Σκουριές φέρνουν την Ελλάδα στο επίκεντρο του χρυσού και του χαλκού στην Ευρώπη

Στην τελική ευθεία για την έναρξη παραγωγής το 2026 βρίσκονται οι Σκουριές, ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά έργα στην Ελλάδα, όπως επισημάνθηκε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο Senior Communications & Regional Affairs Manager της Ελληνικός Χρυσός, Γεράσιμος Μονοκρούσος, παρουσίασε την επένδυση ως κομβικό σημείο για τη μεταλλευτική δραστηριότητα της χώρας, με σημαντικό οικονομικό και εξαγωγικό αποτύπωμα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον στρατηγικό ρόλο του χαλκού στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση και στη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη κρίσιμων μετάλλων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην έννοια της υπεύθυνης εξόρυξης, με τεχνολογικές εφαρμογές και περιβαλλοντικές πρακτικές που, όπως τονίστηκε, αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας της σύγχρονης μεταλλευτικής βιομηχανίας στη χώρα.

Η μετάβαση των Σκουριών στη φάση παραγωγής

Αναφερόμενος στο έργο των Σκουριών, ο κ. Μονοκρούσος δήλωσε ότι το έργο βρίσκεται πλέον σε τελικό στάδιο ανάπτυξης και ότι η έναρξη παραγωγής το 2026 σηματοδοτεί τη μετάβαση από μια μεγάλη κατασκευαστική επένδυση σε μια ώριμη παραγωγική δραστηριότητα με μετρήσιμο οικονομικό αποτέλεσμα. Όπως είπε, οι Σκουριές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά έργα στην Ελλάδα και συνιστούν σημείο καμπής για τον κλάδο της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη χώρα.

Σχετικά με το οικονομικό αποτύπωμα της επένδυσης, ο κ. Μονοκρούσος επισήμανε ότι η συνολική δραστηριότητα στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στηρίζει ήδη πάνω από 4.300 θέσεις εργασίας, ενώ μέχρι σήμερα έχει αποφέρει περίπου 500 εκατ. ευρώ σε κρατικά έσοδα. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα συνολικά κρατικά έσοδα σε βάθος ζωής του μεταλλείου εκτιμώνται κοντά στα 3 δισ. ευρώ, ενώ τα μεταλλευτικά τέλη που έχουν καταβληθεί ξεπερνούν τα 55 εκατ. ευρώ. Ειδική μνεία έγινε και στην τοπική διάσταση, υπογραμμίζοντας ότι μόνο το 2025 ο Δήμος Αριστοτέλη εισέπραξε πάνω από 7 εκατ. ευρώ από μεταλλευτικά τέλη.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι εξαγωγές από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας έχουν ήδη φτάσει τα 1,8 δισ. δολάρια, με την προοπτική να προσεγγίσουν τα 20 δισ. δολάρια στο μέλλον, ενώ με την πλήρη λειτουργία των Σκουριών η ετήσια παραγωγή αναμένεται να φτάσει περίπου τις 67 εκατ. λίβρες χαλκού και τις 140.000 ουγκιές χρυσού. Όπως υπογράμμισε, τα μεγέθη αυτά αναδεικνύουν την επένδυση ως έναν ισχυρό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή για την εθνική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη της βόρειας Ελλάδας.



Hellas Gold - Έργο Σκουριών

Ο χαλκός στην ενεργειακή μετάβαση και η ευρωπαϊκή διάσταση

Στο ζήτημα της διεθνούς ζήτησης για χαλκό, ο κ. Μονοκρούσος τόνισε ότι η παγκόσμια ανάγκη για το συγκεκριμένο μέταλλο αυξάνεται ραγδαία λόγω της ενεργειακής μετάβασης και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών. Όπως εξήγησε, ο χαλκός αποτελεί κρίσιμο υλικό για δίκτυα ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές, ηλεκτροκίνηση και ψηφιακές υποδομές, γεγονός που δημιουργεί ένα διαρκώς διευρυνόμενο έλλειμμα προσφοράς και ανάγκη για νέα παραγωγικά έργα.

Σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ο κ. Μονοκρούσος σημείωσε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταναλώνει περίπου το 25% των κρίσιμων μετάλλων παγκοσμίως, αλλά παράγει μόλις το 3%, γεγονός που την καθιστά σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από εισαγωγές. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπως είπε, το έργο των Σκουριών τοποθετεί την Ελλάδα στον διεθνή χάρτη παραγωγής χαλκού και ενισχύει τη στρατηγική θέση της χώρας, καθώς από το 2026 θα αποτελέσει νέα πηγή προσφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επένδυση συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, στηρίζει την κατεύθυνση του “Made in EU” και εντάσσεται σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού με μεγάλες οικονομίες όπως τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ενδεικτικά, όπως ανέφερε, η ετήσια παραγωγή χαλκού των Σκουριών αντιστοιχεί σε υλικά για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά οχήματα, ενώ η παραγωγή χρυσού επαρκεί για την κάλυψη αναγκών σε πάνω από 116 εκατ. smartphones, στοιχείο που αποτυπώνει τη σύνδεση της εξόρυξης με την καθημερινή τεχνολογία.

Υπεύθυνη εξόρυξη και σχέση με τις τοπικές κοινωνίες

Στο πεδίο της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης της δραστηριότητας, ο Γεράσιμος Μονοκρούσος επισήμανε ότι η σύγχρονη μεταλλευτική βιομηχανία έχει μετασχηματιστεί πλήρως σε σχέση με το παρελθόν, ενσωματώνοντας τεχνολογία, ψηφιακά εργαλεία και αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα. Για την εταιρεία, τόνισε, η υπεύθυνη εξόρυξη σημαίνει ότι η τεχνολογία, η περιβαλλοντική διαχείριση και η διαφάνεια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής λειτουργίας.

Πιο αναλυτικά, ενημέρωσε σχετικά με συγκεκριμένες πρακτικές που εφαρμόζονται, όπως για την τεχνολογία ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων, μέσω της οποίας αφαιρείται περίπου το 90% του νερού, μειώνοντας τις ανάγκες αποθήκευσης και επιτρέποντας την ανακύκλωση υδάτων. Όπως είπε, η εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας στις Σκουριές έχει συμβάλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος έως και 40%.

Παράλληλα, ανέφερε ότι λειτουργεί εκτεταμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης με 700 σημεία ελέγχου και 15 διαφορετικές παραμέτρους, ενώ αξιοποιούνται συστήματα τηλεχειρισμού οχημάτων σε υπόγειες στοές και ηλεκτρικά φορτηγά για αθόρυβες και μηδενικών εκπομπών μεταφορές.

Τέλος, ο κ. Μονοκρούσος αναφέρθηκε και στη σχέση της εταιρείας με τις τοπικές κοινωνίες, σημειώνοντας ότι έχει αναπτυχθεί ένας συνεχής και θεσμοθετημένος διάλογος. Όπως είπε, από τα αρχικά στάδια του έργου πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση, ενώ σήμερα λειτουργεί χώρος υποδοχής κοινού στον Δήμο Αριστοτέλη, όπου οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για ζητήματα που τους απασχολούν.

Όπως τόνισε, έχει συσταθεί επιτροπή με εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων, η οποία συνεδριάζει ανά τρίμηνο με δημοσίως διαθέσιμα πρακτικά, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ενίσχυσης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της σταθερής επικοινωνίας με την κοινωνία.