Hellenic Train: Αλλαγές και αναστολές σε δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας της Πέμπτης
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train με τη συνδρομή και του σωματείου εργαζομένων θα πραγματοποιήσει συγκεκριμένα δρομολόγια.
Αλλαγές και αναστολές σε πολλά δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών θα υπάρξουν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε).
Τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν
Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train με τη συνδρομή και του σωματείου εργαζομένων, που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:
- Αθήνα. Θεσσαλονίκη. 50, 52
- Θεσσαλονίκη. Αθήνα. 55
- Αλεξανδρούπολη. Ορμένιο. 1680
- Ορμένιο. Αλεξανδρούπολη 1681
- Θεσσαλονίκη. Φλωρινα 1733
- Φλώρινα Θεσσαλονίκη 1734
- Θεσσαλονίκη. Σέρρες. 3632
- Σέρρες Θεσσαλονίκη. 3633
- Παλαιοφάρσαλος. Καλαμπάκα. C1880, C1884, C1886,
- Καλαμπάκα. Παλαιοφάρσαλος. C1885
- Λειανοκλάδι. Στυλίδα. C150, C152
- Στυλίδα. Λειανοκλαδι. C155
- Τιθορέα. Στυλίδα. C454
- Στυλίδα. Τιθορέα. C153, C159
- ‘Αγιος Ανδρέας. Ρίο. 12301, 12303, 12305, 12307, 12309, 13301, 13303
- Ρίο. ‘ Αγιος Ανδρέας. 12302, 12304, 12306, 12308, 13300, 13302, 13304
- Καστελ/μπος. Α. Βασίλειος. C6231, C6233, C6235, C6237, C6239, C6331, C6333
- Α. Βασίλειος. Καστελ/μπος. C6332, C6234, C6236, C6238, C6330, C6332, C6334
- ‘Αγιος Ανδρέας Καμίνια. 12350, 12352, 12354, 12356
- Καμίνια ‘Αγιος Ανδρέας. 12351,12353,12355,12357
- Κιάτο Πάτρα. C8E, C14, C24E
- Πάτρα. Κιάτο. C3E, C11E, C19E
- Καμίνια. Κ. Αχαιά. C1350, C1352, C1354, C1356
- Κ. Αχαιά Καμίνια. C1351, C1353, C1355, C1357
- Αεροδρόμιο Α. Λιόσια 2226, 2230, 2234, 2238, 2246
- Α. Λιόσια Αεροδρόμιο 2227, 2231, 2235, 2239, 2247
- Α. Λιόσια Κορωπί (Κάντζα) 4200, 4204, 4208, 4212, 4232, 4236, 4240, 4244
- Κορωπί (Κάντζα) Α. Λιόσια 4205, 4209, 4213, 4217, 4237, 4241, 4245, 4249
- Πειραιάς Αεροδρόμιο 1200, 1234
- Αεροδρόμιο Πειραιάς 1203, 1237
- Πειραιάς Κιάτο 1304,1316, 1324
- Κιάτο Πειραιάς 1309, 1321, 1329,
- Αθήνα Χαλκίδα 1546, 1554, 2534
- Χαλκίδα Αθήνα 1531, 1551, 1557
- Οινόη Χαλκίδα 11530
- Χαλκίδα Οινόη 2539
- Θεσσαλονίκη Λάρισα 1593, 1597, 2591
- Λάρισα Θεσσαλονίκη 1590, 1594, 1598
- Ολυμπία Κατάκολο 1381, 1385
- Κατάκολο Ολυμπία 1382
- Πύργος Ολυμπία 1380
- Καστελόκαμπος Πανεπιστήμιο-Νοσοκομείο C5231, C5233, C5235, C5237, C5239, C5331, C5333
Τα δρομολόγια που φέρουν την ένδειξη C εκτελούνται με λεωφορείο.