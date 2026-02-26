Helleniq Energy: Άλμα 25% στην κερδοφορία και μέρισμα 0,60 ευρώ για το 2025

Ισχυρά οικονομικά μεγέθη και αυξημένη ανταμοιβή για τους μετόχους ανακοίνωσε η Helleniq Energy για το οικονομικό έτος 2025. Με τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη να καταγράφουν άνοδο 25% και τις επενδύσεις να αγγίζουν ιστορικά υψηλά, ο Όμιλος επιβεβαιώνει τη θετική επίδραση του στρατηγικού του μετασχηματισμού και της ενισχυμένης εξωστρέφειας, διανέμοντας συνολικό μέρισμα 0,60 ευρώ ανά μετοχή.

Η Helleniq Energy έκλεισε το 2025 με συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ύψους 503 εκατ. ευρώ, έναντι των αποτελεσμάτων του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 1,132 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 10%.

Η χρονιά χαρακτηρίστηκε από επενδυτική αντεπίθεση, καθώς οι συνολικές δαπάνες έφτασαν το ιστορικό υψηλό των 757 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένης της εξαγοράς της Enerwave), ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 0,67 δισ. ευρώ.

Μέρισμα και απόδοση στους μετόχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή τελικού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή. Σε συνδυασμό με το προσωρινό μέρισμα (0,20 ευρώ) που διανεμήθηκε τον Ιανουάριο, το συνολικό ποσό για το 2025 ανέρχεται σε 0,60 ευρώ ανά μετοχή, σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τα 0,45 ευρώ του 2024. Η μερισματική απόδοση ξεπερνά το 7%, με βάση την αποτίμηση της μετοχής στο τέλος του έτους.

Στον τομέα του Downstream, ο Όμιλος επέδειξε υψηλή αντοχή παρά την προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Παραγωγή και πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 15 εκατ. και 15,6 εκατ. τόνους αντίστοιχα. Η έναρξη λειτουργίας της HELLENiQ PETROLEUM Trading στη Γενεύη ενίσχυσε τα περιθώρια κέρδους, με τις διεθνείς δραστηριότητες να εισφέρουν πλέον το 40% της συνολικής κερδοφορίας. Στα περιθώρια διύλισης, το διεθνές περιθώριο αναφοράς αυξήθηκε στα 7,5 δολάρια ανά βαρέλι (από 5,3 δολάρια το 2024).

Η ενοποίηση της Enerwave το δεύτερο εξάμηνο του 2025 δημιούργησε μια ισχυρή καθετοποιημένη πλατφόρμα στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Ο κλάδος αυτός συνεισέφερε pro forma 100 εκατ. ευρώ στα EBITDA, αποτελώντας πλέον έναν σταθερό πυλώνα οργανικής κερδοφορίας για τον Όμιλο.

Το περιβάλλον της αγοράς και η ζήτηση

Η χρήση του 2025 χαρακτηρίστηκε από χαμηλότερες τιμές αργού (Brent στα 69 δολάρια/βαρέλι, -15%) και ενισχυμένο Ευρώ (1,13 έναντι του Δολαρίου). Στην εσωτερική αγορά, η ζήτηση καυσίμων κινήθηκε ανοδικά (+2%), με τα αεροπορικά καύσιμα (+6%) να ηγούνται της ανάπτυξης, ενώ σημαντική ήταν η αύξηση στο ναυτιλιακό ντίζελ λόγω των νέων περιβαλλοντικών προδιαγραφών στη Μεσόγειο.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 2,1 δισ. ευρώ (1,8 δισ. χωρίς το project finance), ενώ το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους μειώθηκε κατά 8%, επωφελούμενο από την αποκλιμάκωση των επιτοκίων και τη βελτίωση των περιθωρίων δανεισμού.