Hertz & Aegean: Ακόμα περισσότερα προνόμια

Με μια νέα, αναβαθμισμένη εκδοχή του προγράμματος «Fly & Drive», η Hertz και η Aegean ενισχύουν τα οφέλη που απολαμβάνουν τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης Miles+Bonus.

Η Hertz, μέλος του Ομίλου Autohellas, με παρουσία 6 δεκαετιών στην ελληνική αγορά ενοικίασης αυτοκινήτων και ως ένας από τους μεγαλύτερους franchisee της Hertz International, αξιοποιεί την πολυετή εμπειρία της και σε στενή συνεργασία με την Aegean και το πρόγραμμα επιβράβευσης Miles+Bonus, αναβαθμίζει το πρόγραμμα «Fly & Drive», προσφέροντας ακόμη πιο προνομιακές παροχές στους ταξιδιώτες.

Συγκεκριμένα, κάθε μέλος του Miles+Bonus που επιλέγει την Hertz για την ενοικίαση αυτοκινήτου, πλέον θα κερδίζει 10 μίλια εξαργύρωσης για κάθε 1€ που δαπανά.

Ειδικότερα, η παροχή περιλαμβάνει:

• Περισσότερα μίλια: Η αναλογία 10 μίλια ανά 1€ ισχύει επί του συνολικού ποσού ενοικίασης.

• Προνόμια για κάθε ενοικίαση: Το προνόμιο ισχύει για όλες τις κατηγορίες οχημάτων και για διάρκεια ενοικίασης έως 29 ημέρες.

• Εξαργύρωση μιλίων: Τα μίλια που συγκεντρώνονται μπορούν να εξαργυρωθούν σε επόμενες ενοικιάσεις αυτοκινήτων, σε πτήσεις με την AEGEAN και την Olympic Air ή του δικτύου της Star Alliance, σε αναβάθμιση σε Business Class ή σε πρόσθετες υπηρεσίες, καθώς και σε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες των συνεργατών του Miles+Bonus

• Προνόμια για Gold μέλη: Τα Gold μέλη του Miles+Bonus συνεχίζουν να απολαμβάνουν δωρεάν αναβάθμιση κατηγορίας οχήματος (βάσει διαθεσιμότητας) σε Ελλάδα και εξωτερικό.

• Ειδικές τιμές: Τα μέλη του Miles+Bonus απολαμβάνουν ειδικές τιμές ενοικίασης.



Με τη νέα αυτή παροχή του «Fly & Drive», η Hertz και η AEGEAN ενισχύουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, διευρύνοντας τα προνόμια που απολαμβάνουν τα μέλη του Miles+Bonus.

