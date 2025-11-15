Hilton: Με ένα ξενοδοχείο στην Ελλάδα για 58 χρόνια, με 67 την επόμενη πενταετία. Πού ανοίγουν

Όταν το 2023 έκλεινε το Hilton στα Ιλίσια η Αθήνα ήταν μία από τις ελάχιστες πρωτεύουσες στην Ευρώπη που το πλέον αναγνωρίσιμο brand ξενοδοχείων στον κόσμο δεν είχε παρουσία μετά από 58 χρόνια παρουσίας. Αυτό δεν σήμαινε ότι η διεθνής αλυσίδα αποχωρούσε από την χώρα μας καθώς ήδη από το 2020 η στρατηγική της ήταν να βάλει την Ελλάδα δυναμικά στον χάρτη της.

Σε δημοσιογραφική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στις εγκαταστάσεις του Conrad Athens The Ilisian που αναμένεται να ανοίξει ξανά τους επόμενους μήνες ο David Kelly, Senior Vice President, Continental Europe της Hilton, δήλωσε ότι: «η Ελλάδα παραμένει μια στρατηγικής σημασίας αγορά για τη Hilton». Χαρακτηριστικό είναι ότι ιδιαίτερα «αθόρυβα» η Ελλάδα από το μηδέν πριν περίπου μία τριετία βρέθηκε σήμερα να 49 ξενοδοχεία κάτω από την ομπρέλα του group Hilton. Τα 38 από αυτά είναι μέσω της συνεργασίας με την Small Luxury Hotels και 11 με σήματα του ομίλου (Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Hilton Garden Inn).

Τα επόμενα Hilton

Μόνο τον τελευταίο χρόνο, η Hilton γιόρτασε τα εγκαίνια του πρώτου Hilton Garden Inn στην Ελλάδα —το Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue— και την είσοδο του brand Curio Collection by Hilton με το Adia Aluma Athens, Curio Collection by Hilton. Στο άμεσο μέλλον, η Hilton ετοιμάζει 18 νέες μονάδες σε αστικά κέντρα και παραθεριστικούς προορισμούς, ανάμεσά τους και τα πολυαναμενόμενα νέα brands Conrad Hotels & Resorts και Waldorf Astoria Hotels & Resorts, καθώς και την επιστροφή του Hilton Hotels & Resorts.

Ανάμεσα στα νέα αυτά ανοίγματα ξεχωρίζει το πολυαναμενόμενο Conrad Athens The Ilisian, ένα νέο ξενοδοχείο που γράφει τη δική του ιστορία απέναντι στην παράδοση. Με 307 δωμάτια και τον μεγαλύτερο αριθμό σουιτών στην Αθήνα, το ξενοδοχείο προσφέρει μια νέα διάσταση στη σύγχρονη πολυτέλεια, με πανοραμική θέα στην πόλη από κάθε γωνία.

Conrad Corfu

Παράλληλα, το Conrad Corfu αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του το 2026, ενισχύοντας την παρουσία της Hilton στα ελληνικά νησιά. Η Hilton ανακοίνωσε επίσης το Waldorf Astoria Scarlet Bay, που θα ανοίξει το 2029 στην Πελοπόννησο. Το resort θα διαθέτει 121 δωμάτια και σουίτες με θέα στη θάλασσα, καθώς και 13 επώνυμες βίλες.

Waldorf Astoria Scarlet Bay

Το 2026 θα σηματοδοτήσει και την επιστροφή του εμβληματικού brand Hilton Hotels & Resorts στην Ελλάδα. Το Hilton Chania Old Town Resort & Spa θα ανοίξει εγκαίρως για τη θερινή σεζόν. Το ξενοδοχείο, που θα λειτουργεί όλο τον χρόνο, θα διαθέτει 85 παραθαλάσσια δωμάτια και σουίτες, όλες με ιδιωτικές πισίνες και απεριόριστη θέα στο Αιγαίο. Οι επισκέπτες θα μπορούν να χαλαρώσουν στο spa των 600 τ.μ., να απολαύσουν το roof-top pool club, ή να ασκηθούν στο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο τελευταίας τεχνολογίας.

Στην εκδήλωση ο Ανδρέας Κουκάς, Senior Director, Development, Greece & Cyprus, Hilton, σημείωσε: «Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη δυναμική ανάπτυξη της Hilton στην Ελλάδα, σε στενή συνεργασία με τοπικούς ιδιοκτήτες και developers. Βλέπουμε μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης για διαφορετικά brands μας σε πολλούς προορισμούς, από τα πανέμορφα νησιά έως τα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Παρατηρούμε, επίσης, αυξανόμενο ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστούς προορισμούς, με τα social media να ενισχύουν τη διάθεση για αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για υψηλής ποιότητας, αξιόπιστες και φιλικές επιλογές διαμονής που ανταποκρίνονται σε κάθε ταξιδιώτη και ανυπομονούμε για το μέλλον».