Historic Acropolis Rally 2026: Με έντονο ευρωπαϊκό χαρακτήρα στην κατηγορία Sporting

Η κατηγορία Sporting του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις καταγράφει φέτος ρεκόρ συμμετοχών στη σύγχρονη ιστορία του θεσμού, με 63 πληρώματα να ετοιμάζονται να δώσουν τη δική τους μάχη από τις 22 έως τις 24 Μαΐου στις 13 απαιτητικές Ειδικές Διαδρομές του αγώνα. Η φετινή διοργάνωση διατηρεί αναλλοίωτο τον διεθνή της χαρακτήρα, καθώς αποτελεί τον δεύτερο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων, ενός νέου θεσμού που καθιέρωσε φέτος η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA), διαχωρίζοντας το μέχρι πρότινος ενιαίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστορικών Ράλλυ. Συνολικά 21 πληρώματα από το εξωτερικό θα ταξιδέψουν στη χώρα μας για να αγωνιστούν στις εμβληματικές ελληνικές χωμάτινες διαδρομές, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση και τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις στο ευρωπαϊκό αγωνιστικό στερέωμα. Παράλληλα, ο αγώνας προσμετράει και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος με συντελεστή 3 με όλους τους πρωταγωνιστές του θεσμού να δηλώνουν παρών στον σημαντικότερο αγώνα Ιστορικών αυτοκινήτων της χώρας μας με στόχο την «περιπέτεια» και τη συγκομιδή βαθμών για τον εγχώριο θεσμό.

Οι συμμετοχές

Ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα που ξεχωρίζουν είναι εκείνο του Jari-Matti Latvala, ο οποίος επιστρέφει στα ελληνικά χώματα έπειτα από την περσινή του νίκη, έχοντας αποκομίσει τις καλύτερες εντυπώσεις από τη διοργάνωση. Ο 41χρονος Φινλανδός, που εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων εκκινήσεων στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ και νικητής στο Ράλλυ Ακρόπολις το 2013, πραγματοποιεί φέτος την πρώτη του εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων. Οι Ghislain de Mevius-Johan Jalet επιστρέφουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, αυτή τη φορά με ένα Subaru Impreza 555. Τα μπάκετ ενός Mitsubishi Lancer Evo VI θα μοιραστούν οι Αχιλλέας Χριστοδούλου-Κωνσταντίνος Σούκουλης.

Την πρώτη τους εμφάνιση στον θεσμό θα πραγματοποιήσουν φέτος οι Τσέχοι Vojtěch Štajf-Veronika Havelkova, οι οποίοι θα αγωνιστούν με μία Toyota Celica GT-Four ST165, έχοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα και την κατάκτηση των πρώτων τους βαθμών στο πρωτάθλημα. Γνωστός στους Έλληνες φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού από τις συμμετοχές του στα Ράλλυ Ακρόπολις της δεκαετίας του ’90, ο Grégoire de Mevius επιστρέφει στη χώρα μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο Βέλγος οδηγός θα μοιραστεί τα μπάκετ ενός Nissan Sunny GTI-R με τον Andre Leyh, με το πλήρωμα να αφήνει θετικές εντυπώσεις στην περσινή του παρουσία στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, καταφέρνοντας να ολοκληρώσει τον αγώνα στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης.

Από εκεί και πέρα, σε εξαιρετική αγωνιστική φόρμα βρίσκονται οι επικεφαλής της κατάταξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων, Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας. Οι Πρωταθλητές Ελλάδος Ιστορικών Αυτοκινήτων των τελευταίων δύο ετών, οι οποίοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του αγώνα πέρυσι, επιστρέφουν φέτος με στόχο να διεκδικήσουν εκ νέου μία θέση στο βάθρο οδηγώντας μία Lancia Delta Integrale. Οι επικεφαλής της βαθμολογίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων και νικητές της πρεμιέρας του θεσμού, Christophe Jacob-Isabelle Regnier, γνωρίζουν πως στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις θα βρεθούν αντιμέτωποι με πολύ ισχυρότερο ανταγωνισμό. Το βελγικό πλήρωμα του Ford Escort MKII στη δεύτερη συμμετοχή του στον αγώνα, καλείται να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερα απαιτητικές ελληνικές χωμάτινες διαδρομές, έχοντας ως βασικό στόχο τη συλλογή πολύτιμων βαθμών για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Στην τέταρτη χρονιά ενασχόλησής του με τους αγώνες, ο Nemo Mazza ακολουθεί φέτος τον ευρωπαϊκό θεσμό, έχοντας ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν, καθώς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Ο Πρωταθλητής Κύπρου το 2019 και νικητής της κατηγορίας Rally3 στο πρόσφατο πρωταθληματικό Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, Πέτρος Παντελή, θα αγωνιστεί στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις με ένα Mitsubishi Lancer Evo VI, έχοντας στο δεξί μπάκετ τον Αντώνη Χρυσοστόμου. Το κυπριακό πλήρωμα επιστρέφει στη χώρα μας με υψηλές φιλοδοξίες, προερχόμενο από την έβδομη θέση που κατέκτησε στην περσινή διοργάνωση, και δείχνει έτοιμο να διεκδικήσει ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους. Δυναμική επιστροφή στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις για τους Θέμη Χαλκιά-Μάριο Τσαούσογλου, οι οποίοι θα βρεθούν στα μπάκετ ενός εντυπωσιακού Nissan 240 RS. Συμπληρώνοντας 30 χρόνια εμπλοκής στους αγώνες, ο έμπειρος οδηγός έχει πλούσιο ενεργητικό, ενώ στην τελευταία του εμφάνιση στον αγώνα το 2022, τερμάτισε στην όγδοη θέση της γενικής κατάταξης. Άλλο ένα πλήρωμα από την Κύπρο θα συμμετάσχει στη διοργάνωση, με τους Μιχάλη Ποσείδια-Πάμπο Λαό να μοιράζονται τα μπάκετ ενός Mitsubishi Lancer τέταρτης γενιάς. Με σημαντικές διακρίσεις στη χώρα τους, θα αγωνιστούν για δεύτερη φορά επί Ελληνικού εδάφους και για πρώτη φορά στην Ιστορική εκδοχή του Ράλλυ Ακρόπολις. Από την άλλη, οι Δημήτρης Παύλος Μελάς-Στάθης Βαρδαξής (Porsche 911) δεν έχουν ξεκινήσει με τον ιδανικότερο τρόπο τη φετινή αγωνιστική χρονιά, καθώς εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους στους δύο πρώτους χωμάτινους αγώνες της σεζόν. Στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, το πλήρωμα θα επιδιώξει να βάλει τέλος στο αρνητικό αυτό σερί και να φτάσει στον τερματισμό χωρίς προβλήματα.

Με χιλιάδες αγωνιστικά χιλιόμετρα στο πλούσιο παλμαρέ του, ο Σωτήρης Σκαλτσάς επιστρέφει στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις έπειτα από ένα σύντομο διάλειμμα, με συνοδηγό στο Volkswagen Golf II GTI τον Λάμπρο Ζωγράφο. Σταθερή παρουσία στον αγώνα έχουν και οι Γερμανοί Siegfried Mayr-Renate Mayr (Volvo 240), οι οποίοι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις το 2023 και έκτοτε δίνουν ανελλιπώς το «παρών». Με δύο βάθρα στους ισάριθμους πρώτους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών, οι Τάκης Κουτσίκος-Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης έχουν πραγματοποιήσει ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν. Το πλήρωμα θα αγωνιστεί με ένα Ford Sierra RS Cosworth 4x4, φιλοδοξώντας να πρωταγωνιστήσει ξανά στην κατηγορία των Ιστορικών, ενώ οι Thomas Kubler-Marco Macedo έρχονται και φέτος στη χώρα μας με μία Mercedes-Benz 500 SL. Βελτιωμένοι οδηγικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι Ιωάννης Παράβαλος-Διονύσιος Κολοτούρος ανυπομονούν να ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο.

Η ανανεωμένη σε σχέση με τα τελευταία χρόνια διαδρομή του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις διέρχεται από εμβληματικές ειδικές διαδρομές, οι οποίες έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του Ράλλυ Ακρόπολις. Το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 η Πανηγυρική Εκκίνηση του αγώνα στην «καρδιά» της Λαμίας. Η Πλατεία Ελευθερίας θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης του φετινού Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, ενώ στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αγωνιστούν στην πρώτη διαδρομή του αγώνα, η οποία θα είναι νυχτερινή. Με αναμμένους πλέον τους προβολείς στα αγωνιστικά τους, τα πληρώματα θα έρθουν αντιμέτωπα με το χρονόμετρο στην Ειδική Διαδρομή «Στίρφακα» μήκους 12,07 χλμ. και θα επιστρέψουν για διανυκτέρευση στο Service Park, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Ο χώρος της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας αποτελεί διαχρονικά το κέντρο των δραστηριοτήτων του Ράλλυ Ακρόπολις καθώς και αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ, προσφέροντας τις απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία των ομάδων και της οργάνωσης. Στις εγκαταστάσεις της Έκθεσης θα αναπτυχθεί το Service Park του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, καθώς επίσης και το αρχηγείο του αγώνα.

Το Σάββατο 23 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 7 ειδικές διαδρομές στους Νομούς Φθιώτιδας και Καρδίτσας. Οι συμμετέχοντες θα εκκινήσουν νωρίς το πρωί από το Service Park και θα αγωνιστούν στην ειδική διαδρομή «Καλαμάκι», μήκους 12,99 χλμ., η οποία είναι γνωστή από παλαιότερες εκδόσεις του σύγχρονου Ράλλυ Ακρόπολις. Μνήμες από το παρελθόν θα αναβιώσει η τρίτη διαδρομή του αγώνα, «Μακρυράχη» (8,37 χλμ.), η οποία είχε συνδέσει το όνομά της με το Ράλλυ Ακρόπολις, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του αγώνα τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Η συνέχεια περιλαμβάνει την Ειδική Διαδρομή «Αχλαδιά», μήκους 13,45 αγωνιστικών χιλιομέτρων, πριν τα πληρώματα κατευθυνθούν στην Ανάβρα για το ενδιάμεσο σέρβις. Έπειτα, θα επιστρέψουν στην ειδική «Μακρυράχη» για τη δεύτερη διέλευση από τη συγκεκριμένη διαδρομή και θα ακολουθήσει το δεύτερο πέρασμα από την Ειδική Διαδρομή «Αχλαδιά». Στη συνέχεια, τα πληρώματα θα κατευθυνθούν σε μία ακόμη εμβληματική Ειδική Διαδρομή του αγώνα, τον «Ταρζάν», μήκους 15,05 χλμ., μια διαδρομή που έχει γράψει τη δική της ξεχωριστή ιστορία στο Ράλλυ Ακρόπολις.

Ο «Ταρζάν» συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές και απαιτητικές ειδικές του ελληνικού αγώνα, καθώς συνδυάζει γρήγορα τμήματα με τεχνικά και στενά κομμάτια μέσα στο δάσος της Οίτης, αποτελώντας διαχρονικά μια πραγματική δοκιμασία για τα πληρώματα. Η συγκεκριμένη διαδρομή εντάχθηκε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του εθνικού μας αγώνα στα τέλη της δεκαετίας του ’70, αποκτώντας γρήγορα ξεχωριστή θέση στη μνήμη των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μετά από απουσία 15 περίπου ετών, επέστρεψε στο προσκήνιο με την επάνοδο του Ράλλυ Ακρόπολις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2021. Φέτος, ο «Ταρζάν» περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, προσφέροντας στα ιστορικά αυτοκίνητα την ευκαιρία να αγωνιστούν σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες διαδρομές της χώρας. Το σκέλος του Σαββάτου ολοκληρώνεται με την Ειδική Διαδρομή «Στίρφακα», συνολικού μήκους 12,07 χλμ. και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.

Την Κυριακή 23 Μαΐου, τα πληρώματα θα αναχωρήσουν από τη Λαμία με προορισμό την πρώτη Ειδική Διαδρομή της ημέρας, την «Αμφίκλεια», μήκους 13,17 χλμ. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί η Ειδική Διαδρομή «Ελάτεια» (11,65 χλμ.), η οποία είχε συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα και το 2025, ενώ θα ακολουθήσει η απαιτητική διαδρομή «Μαυρονέρι» (13,35 χλμ.), πριν τα πληρώματα κατευθυνθούν στην Αλίαρτο για το ενδιάμεσο σέρβις. Το πρόγραμμα της ημέρας συνεχίζεται με την Ειδική Διαδρομή «Θήβα», μήκους 14,91 χλμ., ενώ ο αγώνας θα ολοκληρωθεί με την τελευταία Ειδική Διαδρομή του φετινού Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, το «Νεοχωράκι», μήκους 13,62 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Έπειτα από συνολικά 13 Ειδικές Διαδρομές και 162,52 αγωνιστικά χιλιόμετρα, τα πληρώματα θα τερματίσουν στην Αθήνα, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποτελεί έναν από τους βασικούς υποστηρικτές του φετινού Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, συμβάλλοντας ενεργά στη διοργάνωση και στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Μέσα από τη στήριξή της, αναδεικνύονται οι μοναδικές διαδρομές της περιοχής και προβάλλεται η Στερεά Ελλάδα. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, η οποία στηρίζει έμπρακτα τον αγώνα. Μέσα από τη διοργάνωση, η περιοχή της Καρδίτσας αποκτά επιπλέον προβολή, φιλοξενώντας πληρώματα και επισκέπτες από την Ευρώπη που έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές του τόπου και τη φιλοξενία της.

Ο Δήμος Λαμιέων διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διοργάνωση, καθώς η Λαμία αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς του αγώνα, φιλοξενώντας το Service Park και το αρχηγείο του αγώνα. Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις συμβάλλει στην προβολή της πόλης ως κέντρου μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Παράλληλα, ο Δήμος Σοφάδων στηρίζει ενεργά την παρουσία του αγώνα στην περιοχή του, ενισχύοντας τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και αναδεικνύει την περιοχή μέσα από έναν ιστορικό αγώνα διεθνούς κύρους.

Πολύτιμη βοήθεια στους οργανωτές του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις παρέχουν επίσης η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. Εκτός από τον Δήμο Λαμιέων και τον Δήμο Σοφάδων, στο πλευρό του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις βρίσκονται επίσης ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Θηβαίων, ο Δήμος Τανάγρας, ο Δήμος Λεβαδέων, ο Δήμος Αμφίκλειας‑Ελάτειας και ο Δήμος Αλιάρτου. Χορηγός επικοινωνίας είναι η Cosmote TV.