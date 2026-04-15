Huawei Watch GT Runner 2: Το απόλυτο αθλητικό smartwatch

Το Huawei Watch GT Runner 2 είναι το νέο αθλητικό smartwatch της Huawei, ειδικά σχεδιασμένο για δρομείς και αθλητές μεγάλων αποστάσεων. Παρουσιάστηκε επίσημα στα τέλη Φεβρουαρίου και επαναφέρει δυναμικά τη σειρά GT Runner στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με έμφαση σε ακρίβεια GPS, ανάλυση υγείας και επαγγελματικές λειτουργίες προπόνησης.









Σχεδιασμός και κατασκευή

Το Huawei Watch GT Runner 2 υιοθετεί ελαφριά κατασκευή από κράμα τιτανίου, με διάμετρο 43mm και πάχος μόλις 10.7mm, ζυγίζοντας 34.5 γραμμάρια χωρίς το λουράκι. Η οθόνη του είναι AMOLED και φτάνει τα 3.000 nits φωτεινότητας, προστατευμένη από Kunlun Glass 2ης γενιάς για αντοχή σε γρατζουνιές και πτώσεις. Διατίθεται σε χρώματα Dawn Orange, Dusk Blue και Midnight Black, με λουράκια HUAWEI AirDry woven ή fluoroelastomer. Είναι ανθεκτικό σε ελεύθερη κατάδυση έως 40m, κάτι που το καθιστά ιδανικό για κολύμβηση και trail running.



Γιατί ξεχωρίζει στους δρομείς

Κεντρικό χαρακτηριστικό είναι το Intelligent Marathon Mode, αναπτυγμένο με την ελίτ ομάδα dsm-firmenich Running Team. Προσφέρει dedicated οθόνη αγώνα με προτεινόμενο ρυθμό, εκτιμώμενο χρόνο τερματισμού, visual pacer και σημαντικές υπενθυμίσεις. Υποστηρίζει 100+ αθλητικά modes, όπως trail running, κολύμβηση, ποδηλασία και γκολφ, με εξειδικευμένες μετρήσεις.

Συγχρονίζεται με πλατφόρμες άθλησης, όπως Strava, Komoot και Intervals.icu και είναι εξοπλισμένο με 3D Floating Antenna GPS (dual-band GNSS) για να επιτυγχάνει 20% υψηλότερη ακρίβεια από προηγούμενες γενιές, ακόμα σε δύσκολα περιβάλλοντα όπως φαράγγια, γέφυρες ή τούνελ. Περιλαμβάνει full-colour offline χάρτες με φωνητική καθοδήγησης, αλλά και XDR inertial navigation για απώλεια σήματος.

Υγεία και βιομετρικά δεδομένα

Ενσωματώνει σύστημα TruSense με PPG για συνεχή μέτρηση καρδιακού ρυθμού, SpO₂, στρες και θερμοκρασίας δέρματος. Υποστηρίζει ECG (ηλεκτροκαρδιογράφημα) μετά την άσκηση, HRV (μεταβλητότητα ρυθμού) και ανάλυση ύπνου με φάσεις REM, ρυθμό αναπνοής και συμβουλές βελτίωσης. Προσφέρει καθοδήγηση ζωνών καρδιακού παλμού σε πραγματικό χρόνο, αυτόματη ειδοποίηση για ζέσταμα και αποθεραπεία και αναγνωρίζει πότε υπάρχει μια πτώση του ασκούμενου για να κάνει άμεση κλήση SOS. Τέλος, αναγνωρίζει 12 συναισθηματικές καταστάσεις και προσαρμόζει ανάλογα τα πλάνα προπόνησης.



Αυτονομία και συνδεσιμότητα

Η μπαταρία του διαρκεί έως 14 ημέρες σε ελαφριά χρήση, 7 ημέρες σε τυπική χρήση και 32 ώρες με GPS σε άσκηση σε εξωτερικό χώρο. Υποστηρίζει Bluetooth για κλήσεις τύπου hands-free, πληρωμές μέσω NFC (Curve Pay), αναπαραγωγή μουσικής και είναι πλήρως συμβατό και ελεγχόμενο από το HarmonyOS app.



Σε ποιους απευθύνεται

Το Huawei Watch GT Runner 2 απευθύνεται σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες δρομείς που θέλουν ακριβή καταγραφή χωρίς συμβιβασμούς. Ξεχωρίζει για τα μοναδικά του χαρακτηριστικά και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και είναι ιδανικό για όσους συνδυάζουν τρέξιμο με καθημερινή παρακολούθηση υγείας, προσφέροντας περαιτέρω αξία σε ένα αθλητικό ρολόι υψηλών επιδόσεων.