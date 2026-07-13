Η Αφροδίτη Νέστορα δεν θέλει να αφήσει την Α' Θεσσαλονίκης

Πέραν της πολιτικής συζήτησης και ως ένα βαθμό των κυβερνητικών προτεραιοτήτων, που φαίνεται ότι προσαρμόστηκαν άμεσα, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα φαίνεται ότι μεταβάλλει άρδην τους συσχετισμούς και στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Θεσσαλονίκης.

Με την Αφροδίτη Νέστορα να βρίσκεται σε κλινική πλαστικής έμπειρο «γαλάζιο» στέλεχος τονίζει ότι η συζήτηση είναι πρόωρη, αν και όχι άτοπη. Το ίδιο πρόσωπο εξηγεί ότι από την πρώτη στιγμή της είδησης ότι η Βάγια Νέστορα υπέκυψε στα βαριά εγκαύματα από την εμπρηστική επίθεση στην οικία της τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μαξίμου έπεσε η ιδέα να συμπεριληφθεί η Αφροδίτη Νέστορα στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος.

Μολονότι, όπως είναι φυσικό, δεν έχουν γίνει ακόμη οι καταληκτικές συζητήσεις η πρώτη αντίδραση της Αφροδίτης φαίνεται ότι είναι η παραμονή της στο ψηφοδέλτιο της Α' Θεσσαλονίκης, εκεί όπου πλέον, είναι εύκολο κάποιος να υποθέσει πως οι πιθανότητες της να πλασαριστεί σε εκλόγιμη θέση από θεωρητικές που ήταν μέχρι πρότινος πλέον θεωρούνται μάλλον ρεαλιστικές.

Σε μία περιφέρεια, όπου η Νέα Δημοκρατία απειλείται ευθέως από τη διείσδυση κομμάτων στα δεξιά της, όπως η Ελληνική Λύση, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού και η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, ακόμη και το κυοφορούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία θεωρείται δύσκολο να πάρει 8 έδρες, όσες απέσπασε στις εκλογές του 2023.

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, η «σφήνα» της Αφροδίτης Νέστορα εκτοξεύει τον ανταγωνισμό μεταξύ των «γαλάζιων» υποψηφίων σε μία κατά τα φαινόμενα μικρότερη πίτα, όπως αναμένεται να είναι αυτή της Α Θεσσαλονίκης.