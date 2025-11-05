Η Αλέκα Παπαρήγα έχει γενέθλια και στον Περισσό της έκαναν έκπληξη

Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να εξηγήσω το γιατί η Αλέκα Παπαρήγα ήταν και παραμένει ιδιαιτέρως αγαπητή στους φίλους, τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ, θα είναι περιττό.

Και η ίδια, παραμένει πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Σήμερα, λοιπόν, οι σύντροφοι της, στην έδρα του κόμματος στον Περισσό, της ετοίμασαν μια μίνι-έκπληξη τα γενέθλια της, καθώς έκλεισε τα 80.



Με μπροστάρη τον Δημήτρη Κουτσούμπα, της έκοψαν τούρτα και της ευχήθηκαν για τα χρόνια πολλά, αφιερώνοντας της μια μικρή γιορτή, παρουσία στελεχών και εργαζόμενων.



Η στήλη της εύχεται, με τη σειρά της, να τα εκατοστήσει!