Η Άννα, ο Πιερρακάκης και μια δήλωση που «ξυπνάει» την καχυποψία

Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι «στα μαχαίρια» με τη ΝΔ και η απόσταση μεταξύ τους διαρκώς να μεγαλώνει, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι στην Χαριλάου Τρικούπη απεμπολούν τη θεσμικότητα που διαχρονικά τους διακρίνει όπως και μια λογική που θέλει ότι είναι καλό για την Ελλάδα να υποστηρίζεται.

Στο πλαίσιο αυτό η Άννα Διαμαντοπούλου που έχει και την ευρωπαϊκή εμπειρια από το παρελθόν, δε δίστασε μιλώντας χθες στο Action24 να δηλώσει ότι ενδεχόμενο εκλογής του Έλληνα υπουργού Οικονομικών στην ηγεσία του Eurogroup, δηλαδή του Κυριάκου Πιερρακάκη, «θα είναι μια σοβαρή επιτυχία για τη χώρα».

Είναι χαρακτηρισμένη ως «δεξιά τάση» στο ΠΑΣΟΚ η Διαμαντοπούλου, τώρα που είπε και αυτό άντε να πειστούν οι καχύποπτοι, οι κακοπροαίρετοι, οι κολλημένοι και οι καλοθελητές ότι δεν σχετίζεται με τα μετεκλογικά σενάρια και δεν πρέπει να συγχέεται με πρόβες γαλαζοπράσινης συγκυβέρνησης...

