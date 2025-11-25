Βερολίνο: Τι είπαν Πιερρακάκης και Μπακογιάννης για Ευρώπη και μεταρρυθμίσεις

Στο Hertie School του Βερολίνου βρέθηκε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης , όπου συναντήθηκε με τον Κώστα Μπακογιάννη, πρώην δήμαρχο Αθηναίων, νυν διδάσκοντα του πανεπιστημίου και πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.



Ο Πιερρακάκης μίλησε στους φοιτητές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το μέλλον της Ευρώπης και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, παρουσιάζοντας την ελληνική εμπειρία και απαντώντας σε ερωτήσεις για τις προκλήσεις που έρχονται.



Από την πλευρά του ο Κώστας Μπακογιάννης αξιοποιώντας την εμπειρία του ως πρόεδρος της ENVE, έδωσε το δικό του στίγμα στη συζήτηση και ως ενεργός παράγοντας στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική.



Η εκδήλωση προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον και, στο περιθώριο, οι δύο άνδρες είχαν σύντομη συνομιλία με Έλληνες φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.



Σύμφωνα με πληροφορίες, πέρα από τα ακαδημαϊκά, οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και για τις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, όπου καταγράφηκε ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή — θέμα που, όπως φαίνεται, απασχολεί έντονα την κομματική βάση.