Πιερρακάκης για την ηγεσία του Eurogroup: Εξαιρετικά τιμητικό αλλά πρόωρο

Στη συζήτηση εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος παρέπεμψε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του για τα σενάρια ότι βρίσκεται δυναμικά στην «κούρσα» για την ηγεσία του Eurogroup.

«Οι αναφορές του διεθνούς τύπου είναι εξαιρετικά τιμητικές για τη χώρα αλλά η κάθε συζήτηση πρέπει να γίνει στον κατάλληλο χρόνο και με θεσμικό τρόπο όπως προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες» είπε ο κ. Πιερρακάκης.

«Είναι εξαιρετικά τιμητικό για την Ελλάδα αν το σκεφτεί κανείς πως δέκα χρόνια μετά του ρίσκου να φύγουμε από το ευρώ το πώς αναδύεται το όνομα της Ελλάδας ως μιας υποψήφιας χώρας για την προεδρία ενός τόσο σημαντικού ευρωπαϊκού θεσμού όπως το Eurogroup» είπε ο υπουργός Οικονομικών.