Η αντηλιακή προστασία είναι ανάγκη. Καθημερινή!

Το καλοκαίρι συνδέεται με ξεγνοιασιά και περισσότερες ώρες έξω από το σπίτι, κάτι που αυξάνει την καθημερινή έκθεση της επιδερμίδας στην ηλιακή ακτινοβολία. Ακόμη και σύντομες καθημερινές διαδρομές από και προς τη δουλειά αρκούν για να επιβαρύνουν την επιδερμίδα σου και να προκαλέσουν δυσάρεστες καταστάσεις.

Για ξέγνοιαστες στιγμές στον ήλιο, η InterMed δημιούργησε το αντηλιακό προσώπου Luxurious SunCare SUN PROTECTION DROPS SPF 50+. Συνδυάζοντας φωτοσταθερά φίλτρα ευρέος φάσματος για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, εκχύλισμα κίστου που συμβάλλει στην προστασία της επιδερμίδας από το blue light των ψηφιακών οθονών, καθώς και πολυλειτουργικά συστατικά που προσφέρουν βαθιά ενυδάτωση και ματ αποτέλεσμα, αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση για ολοκληρωμένη καθημερινή φωτοπροστασία. Ας δούμε αναλυτικά τι το κάνει να ξεχωρίζει!

Η ακτινοβολία UV είναι ένα από τα «συστατικά» του ηλιακού φωτός που προκαλούν τις περισσότερες βλάβες στο δέρμα. Οι ακτίνες UVA επηρεάζουν την επιδερμίδα σε βάθος και συνδέονται με τη σταδιακή φθορά της, ενώ οι UVB ευθύνονται κυρίως για πιο άμεσες αντιδράσεις. Παράλληλα, το μπλε φως (blue light), η ακτινοβολία δηλαδή από οθόνες και ψηφιακές συσκευές, αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής έκθεσης. Το αποτέλεσμα είναι ότι το δέρμα δεν «ξεκουράζεται» ακόμη και όταν δεν βρισκόμαστε σε εξωτερικό χώρο.

Η σύγχρονη προσέγγιση στην περιποίηση δέρματος δεν αντιμετωπίζει το αντηλιακό ως εποχικό προϊόν. Έχει ενταχθεί στη βασική καθημερινή ρουτίνα, μαζί με την ενυδάτωση και τον καθαρισμό. Ο λόγος είναι πρακτικός. Η σταθερή χρήση βοηθά στη διατήρηση της υγιούς όψης της επιδερμίδας και στη μείωση των επιπτώσεων της φωτογήρανσης. Έτσι, η αντηλιακή προστασία δεν αφορά μόνο την πρόληψη άμεσης βλάβης, αλλά και τη μακροχρόνια περιποίηση του δέρματος.

Οι περισσότεροι γνωρίζουν τη σημασία της αντηλιακής προστασίας. Το δύσκολο κομμάτι, όμως, είναι η καθημερινή εφαρμογή και πολλοί την αποφεύγουν. Η βαριά υφή, η λιπαρότητα, η αίσθηση «στρώσης» στο δέρμα ή η ασυμβατότητα με το μακιγιάζ για τις γυναίκες είναι από τους πιο συχνούς λόγους. Σε άλλες περιπτώσεις, η αίσθηση ότι το προϊόν δεν απορροφάται εύκολα οδηγεί σε μειωμένη συνέπεια στη χρήση. Αυτό δημιουργεί ένα κενό ανάμεσα στην ανάγκη για προστασία και στην πραγματική καθημερινή εφαρμογή.

Σε αυτή τη λογική, το Luxurious SunCare SUN PROTECTION DROPS SPF 50+ της InterMed σχεδιάστηκε για να καλύψει το κενό ανάμεσα στην υψηλή προστασία και την άνετη καθημερινή χρήση. Είναι ένα νέας τεχνολογίας λεπτόρρευστο αντηλιακό γαλάκτωμα με ενισχυμένο συνδυασμό φωτοσταθερών φίλτρων που προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις βλαβερές ακτίνες UVB, UVA και το μπλε φως. Χάρη στη σύστασή του ενισχύει την ελαστικότητα της επιδερμίδας, χαρίζει εντατική και βαθιά ενυδάτωση, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία και βοηθά στην πρόληψη της φωτογήρανσης.

Το Luxurious SunCare SUN PROTECTION DROPS SPF 50+ είναι απόλυτα ασφαλές. Δεν έχει οινόπνευμα, άρωμα, σιλικόνη ή γενετικά τροποποιημένους παράγοντες και είναι δερματολογικά ελεγμένο. Στη σύνθεσή του περιλαμβάνονται ενεργά συστατικά με στοχευμένη δράση:



-Νιασιναμίδη, η οποία συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από τη φθορά που προκαλεί η UV ακτινοβολία.

-Εκχύλισμα κίστου, το οποίο προσφέρει προστασία από το μπλε φως.

-Μείγμα τεσσάρων μορφών υαλουρονικού οξέος με διαφορετικά μοριακά βάρη το οποίο υποστηρίζει εντατική ενυδάτωση σε πολλαπλά επίπεδα.

-Βιταμίνη Ε η οποία δρα αντιοξειδωτικά.

-Πανθενόλη, η οποία λειτουργεί ως καταπραϋντικός παράγοντας.

Η συνολική σύνθεση στοχεύει σε υψηλή προστασία με παράλληλη άνεση στη χρήση, ώστε το αντηλιακό να μπορεί να εφαρμοστεί καθημερινά, χωρίς να επιβαρύνει την επιδερμίδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συσκευασία είναι από ανακυκλωμένο πλαστικό 45%.

Τελικά η ουσία δεν είναι να «θυμόμαστε» το αντηλιακό μόνο όταν πάμε διακοπές, αλλά να το εντάξουμε στην καθημερινή ρουτίνα μας, όπως τον καθαρισμό και την ενυδάτωση. Με το Luxurious SunCare SUN PROTECTION DROPS SPF 50+ η φροντίδα του δέρματος γίνεται πιο απλή, πρακτική, με ένα προϊόν που συνδυάζει προστασία από τις ακτινοβολίες, σε συνδυασμό με ενυδάτωση και θρέψη.

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