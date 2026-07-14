Η αντίστροφη μέτρηση για την Auto Athina 2026 ξεκίνησε. Από το Σάββατο 3 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, το Metropolitan Expo θα φιλοξενήσει για δεύτερη φορά τη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτου της χώρας, συγκεντρώνοντας τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου και παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό όλες τις σύγχρονες εξελίξεις της αυτοκίνησης.

Η Auto Athina Ανοίγει τις πύλες της στις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo έχει πλέον καθιερωθεί ως το κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, αποτελώντας το σημείο συνάντησης των κατασκευαστών, των εισαγωγικών εταιρειών, των επαγγελματιών του κλάδου, των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης και των χιλιάδων επισκεπτών που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά τα νέα μοντέλα και τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της μετακίνησης. Για εννέα ημέρες, κορυφαίοι κατασκευαστές και εισαγωγικές εταιρείες θα παρουσιάσουν τις νέες προτάσεις τους σε όλες τις κατηγορίες της αγοράς, εκπροσωπώντας περισσότερες από 50 μάρκες αυτοκινήτων. Από τα αυτοκίνητα πόλης και τα οικογενειακά SUV μέχρι τα premium μοντέλα, τα επαγγελματικά και τη νέα γενιά ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς μέσα από μία ενιαία διοργάνωση.

Παράλληλα, η Auto Athina 2026 θα αποτελέσει το επίκεντρο των τεχνολογικών εξελίξεων της αυτοκινητοβιομηχανίας. Συστήματα ηλεκτροκίνησης, υβριδικές τεχνολογίες, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, συνδεσιμότητα και νέες υπηρεσίες κινητικότητας θα βρίσκονται στο επίκεντρο της διοργάνωσης. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα θα έχουν και τα test drives, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να οδηγήσουν επιλεγμένα νέα μοντέλα και να αποκτήσουν προσωπική εμπειρία από τις τεχνολογίες που ήδη διαμορφώνουν την καθημερινή μετακίνηση.

Τις επόμενες εβδομάδες η διοργάνωση θα ανακοινώσει σταδιακά τις συμμετέχουσες εταιρείες, τις ελληνικές πρεμιέρες νέων μοντέλων, τις παράλληλες εκδηλώσεις, το πρόγραμμα των test drives, καθώς και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για την επίσκεψη στην έκθεση.