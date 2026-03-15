Η αόρατη «αιμορραγία» του πορτοφολιού: Πώς χάθηκαν 36 ευρώ από «ξεχασμένες» συνδρομές

Όλα ξεκίνησαν από μια τυχαία ειδοποίηση στο κινητό, από εκείνες που συνήθως προσπερνάμε με ένα γρήγορο swipe. Μια χρέωση 28 ευρώ για μια «ασφάλιση κάρτας» που είχα ενεργοποιήσει πριν από χρόνια και είχα ξεχάσει πλήρως την ύπαρξή της. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα δεύτερο notification, πάλι από την τράπεζα. Οκτώ ευρώ χρέωση για μια υπηρεσία μουσικής που χρησιμοποιώ, αλλά είχα παραλείψει να ακυρώσω τη συνδρομή στο premium πακέτο, μετά τη λήξη της δωρεάν δοκιμής.

Συνολικά 36 ευρώ «χαμένα» μέσα σε ένα πρωινό. Βλέποντας τι γίνεται γύρω μας με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις τιμές των καυσίμων να εκτοξεύονται σαν ελατήριο, το επερχόμενο κύμα ακρίβειας και τη βέβαιη αύξηση των τιμών και στα προϊόντα που αγοράζουμε από το ράφι των σούπερ μάρκετ και το τελευταίο λεπτό του ευρώ μετράει και κάνει αυτή την ψηφιακή «αιμορραγία» που περιέγραψα παραπάνω κάτι περισσότερο από οδυνηρή.

Η «ακτινογραφία» του τραπεζικού λογαριασμού

Η δική μου οικονομικά επώδυνη εμπειρία στάθηκε η αφορμή για ένα σχολαστικό ξεκαθάρισμα. Η διαδικασία μου πήρε περίπου μισή ώρα, αλλά το αποτέλεσμα ήταν αποκαλυπτικό, εντόπισα και ακύρωσα δυο ακόμα «ξεχασμένες» συνδρομές που σε δυο μήνες θα μου «ελάφραιναν» τον τραπεζικό λογαριασμό κατά 40 ευρώ. Στην οικονομία των συνδρομών (subscription economy), οι εταιρείες ποντάρουν ακριβώς σε αυτό, στο ότι με τόση πληροφορία που επεξεργαζόμαστε καθημερινά, πάντα κάτι θα ξεχάσουμε. .

Σύμφωνα με στοιχεία οργανώσεων καταναλωτών, ένας μέσος χρήστης μπορεί να σπαταλά από 200 έως και 500 ευρώ ετησίως σε υπηρεσίες που είτε δεν χρησιμοποιεί, είτε χρησιμοποιεί ελάχιστα. Από αποθηκευτικό χώρο στο cloud που δεν χρειαζόμαστε, μέχρι premium εκδόσεις εφαρμογών που κατεβάσαμε «για μια φορά».

Οδηγός ψηφιακής επιβίωσης για το δικό σας ξεκαθάρισμα

Αν θέλετε να θωρακίσετε τον προϋπολογισμό σας αυτό το Σαββατοκύριακο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

-Έλεγχος των παγίων εντολών: Μπείτε στο e-banking σας και αναζητήστε τις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις. Συχνά υπάρχουν ασφάλειες, συνδρομές σε περιοδικά ή παλιά πακέτα τηλεφωνίας που συνεχίζουν να χρεώνονται «αθόρυβα».

-Το μενού των συνδρομών στο smartphone: Στις ρυθμίσεις του iPhone (Apple ID > Συνδρομές) ή του Android (Play Store > Πληρωμές και συνδρομές), θα βρείτε τη λίστα με ό,τι πληρώνετε μέσω των apps. Θα εκπλαγείτε από το πόσες «δωρεάν δοκιμές» εφαρμογών έχουν μετατραπεί σε μόνιμες χρεώσεις.

-Η παγίδα του «μικρού ποσού»: Μη σνομπάρετε τις χρεώσεις των 2 ή 5 ευρώ. Αθροιστικά, 3-4 τέτοιες συνδρομές ισούνται με ένα σημαντικό μέρος των μηνιαίων εξόδων για το ρεύμα ή το καλάθι της νοικοκυράς.

Πόσα δαπανούμε σε συνδρομές

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, για το 2024 Η ομάδα «Αναψυχή και Πολιτισμός» (που περιλαμβάνει συνδρομές τηλεόρασης/streaming) παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση δαπανών (13,5%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν κατά μέσο όρο 1.724 ευρώ μηνιαίως για το σύνολο των αναγκών τους, με την αναψυχή να κερδίζει έδαφος παρά την ακρίβεια

Οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με το bango, δαπανούν περίπου 696 ευρώ ετησίως (ή 58 ευρώ μηνιαίως) μόνο για streaming εφαρμογές και υπηρεσίες, χωρίς να υπολογίζονται οι λογαριασμοί τηλεφωνίας και internet.

Κορυφαίες Χώρες σε Δαπάνες:

-Ηνωμένο Βασίλειο: 814 ευρώ ετησίως (68 ευρώ/μήνα).

-Γαλλία: 780 ευρώ ετησίως (65 ευρώ/μήνα).

-Ιταλία: 600 ευρώ ετησίως (50 ευρώ/μήνα).

-ΗΠΑ: Ο μέσος ενήλικας ξοδεύει περίπου 1,080 δολάρια ετησίως (90 δολάρια/μήνα) σε συνδρομές, με σχεδόν 200 δολάρια από αυτά να αφορούν αχρησιμοποίητες υπηρεσίες.