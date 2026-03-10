Πληθωρισμός 2,7% τον Φεβρουάριο – Άλμα 5,2% στα τρόφιμα, 10% στην ένδυση
Τα στοιχεία που παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ για τον Φεβρουάριο 2026. Σε ποιες κατηγορίες καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις.
Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο, έναντι 2,5% τον Ιανουάριο. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε αύξηση 0,1%, ενώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι είχε σημειωθεί μείωση 0,1%.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026 αυξήθηκε κατά 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο. Ένα χρόνο πριν, η αντίστοιχη αύξηση είχε φτάσει το 2,7%.
Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σημειώθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες:
- Μοσχάρι +25,6%
- Σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας +16,7%
- Καφές +15%
- Φρούτα (γενικά) +13,5%
- Αρνί και κατσίκι +12,1%
- Στο +8,2% η μεταβολή για τα ενοίκια κατοικιών
Αντίστοιχα, τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν οι ακόλουθες κατηγορίες:
- Ελαιόλαδο -27,4%
- Φυσικό αέριο -19,3%
- Άλλα βρώσιμα έλαια -11,9%
- Πετρέλαιο θέρμανσης -7,7%
- Εξοπλισμός ενημέρωσης και επικοινωνίας -6%
Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025 με το δωδεκάμηνο Μαρτίου 2023 – Φεβρουαρίου 2024.