Πληθωρισμός 2,7% τον Φεβρουάριο – Άλμα 5,2% στα τρόφιμα, 10% στην ένδυση

Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο, έναντι 2,5% τον Ιανουάριο. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε αύξηση 0,1%, ενώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι είχε σημειωθεί μείωση 0,1%.



Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026 αυξήθηκε κατά 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο. Ένα χρόνο πριν, η αντίστοιχη αύξηση είχε φτάσει το 2,7%.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σημειώθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες:

Μοσχάρι +25,6%

Σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας +16,7%

Καφές +15%

Φρούτα (γενικά) +13,5%

Αρνί και κατσίκι +12,1%

Στο +8,2% η μεταβολή για τα ενοίκια κατοικιών

Αντίστοιχα, τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν οι ακόλουθες κατηγορίες:

Ελαιόλαδο -27,4%

Φυσικό αέριο -19,3%

Άλλα βρώσιμα έλαια -11,9%

Πετρέλαιο θέρμανσης -7,7%

Εξοπλισμός ενημέρωσης και επικοινωνίας -6%

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025 με το δωδεκάμηνο Μαρτίου 2023 – Φεβρουαρίου 2024.