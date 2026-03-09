Το ΔΝΤ προειδοποιεί για τον πληθωρισμό: «Σκεφτείτε το αδιανόητο και προετοιμαστείτε»

Συναγερμό σήμανε η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, για τους κινδύνους ανόδου του πληθωρισμού από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι μια αύξηση 10% στις τιμές του πετρελαίου, αν συνεχιστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, θα οδηγήσει σε αύξηση 40 μονάδων βάσης στον παγκόσμιο πληθωρισμό.



«Βλέπουμε την ανθεκτικότητα να δοκιμάζεται ξανά από τη νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας σε συμπόσιο που διοργάνωσε το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας.



Και απευθυνόμενη στους πολιτικούς τόνισε: «Η συμβουλή μου προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον είναι να σκεφτούν το αδιανόητο και να προετοιμαστούν για αυτό».

