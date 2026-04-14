Η απίστευτη παγίδα καθηγήτριας ψυχιατρικής: Πώς ανάγκασε χρηματιστή να της αγοράσει σπίτι στην Αθήνα

Μια καθηγήτρια ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια κατηγορείται ότι απέσπασε 1,3 εκατομμύρια δολάρια από πρώην χρηματιστή, προκειμένου να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του nypost.com, ο 72χρονος τότε Φρανκ Γουάτροους Χάμιλτον Γ’, συνταξιούχος χρηματιστής της Wall Street, σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε ο γιος του στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν, ήταν «ευάλωτος» μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο το 2018, το οποίο «είχε καταστροφικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική του υγεία».

«Ο πατέρας μου ήταν εύθραυστος και ευάλωτος»

Δεν είναι σαφές πώς γνώρισε τη Μαρία Καραγιώργου, ομότιμη καθηγήτρια ψυχιατρικής στο πανεπιστήμιο, όμως ο γιος του Χάμιλτον υποστηρίζει ότι η «καταξιωμένη ψυχίατρος» όφειλε να αντιληφθεί πως ο πατέρας του ήταν ένας «εύθραυστος, ευάλωτος και αποπροσανατολισμένος ηλικιωμένος» πριν ξεκινήσει ερωτική σχέση μαζί του, όταν γνωρίστηκαν το 2021 ή το 2022.

«Η δρ. Καραγιώργου εισχωρούσε σταδιακά στη ζωή του Χάμιλτον, εκμεταλλευόμενη την επιβαρυμένη κατάστασή του, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του και χειραγωγώντας τον, με στόχο να ιδιοποιηθεί τα περιουσιακά του στοιχεία προς όφελός της» υποστηρίζει η οικογένειά του στην αγωγή.

Ο Χάμιλτον, πατέρας δύο παιδιών, είχε σχεδόν 50ετή καριέρα στη Wall Street και διετέλεσε στέλεχος στην εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Promontory Interfinancial Network, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε IntraFi.

Η φερόμενη «παγίδα» λόγω διαφοράς ηλικίας στήθηκε, σύμφωνα με την οικογένεια του 72χρονου, με την 57χρονη τότε Καραγιώργου να πετάει από τη Νέα Υόρκη στη Φλόριντα για να περάσει την Ημέρα των Ευχαριστιών, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, το Πάσχα και τα δύο γενέθλιά της μαζί του.

Κατά τη διάρκεια αρκετών από αυτές τις κοινωνικές συναθροίσεις, ο Χάμιλτον φέρεται να αναφερόταν στην Καραγιώργου ως αρραβωνιαστικιά ή σύζυγό του.

Πώς τον ξεγέλασε και της αγόρασε σπίτι στην Αθήνα

Ενώ εκείνη του ψιθύριζε τρυφερά λόγια, η φερόμενη «χρυσοθήρας» είχε θέσει στο στόχαστρο ένα σπίτι στην Αθήνα, επιμένοντας, πιέζοντας και ενοχοποιώντας τον Χάμιλτον ώστε να καλύψει το κόστος, όπως ισχυρίζεται η οικογένεια.

Ύστερα από μόλις λίγους μήνες έντονης συναισθηματικής προσέγγισης, ο Χάμιλτον της μετέφερε 100.000 δολάρια στις 4 Απριλίου 2022 και στη συνέχεια 1,2 εκατ. δολάρια στις 18 Μαΐου 2022 για την αγορά του ακινήτου αξίας 1,3 εκατ. δολαρίων στην Αθήνα, όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα.

Τα τραπεζικά εμβάσματα ανακαλύφθηκαν από δικηγόρο της οικογένειας Χάμιλτον μετά τον θάνατο του 72χρονου στις 26 Ιανουαρίου 2025, αναφέρει η New York Post.

Παρότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, υπήρχε μια άτυπη συμφωνία το σπίτι να περαστεί και στα δύο ονόματα, η Καραγιώργου εμφανίστηκε ως η μοναδική ιδιοκτήτρια και στη συνέχεια φέρεται να διέκοψε κάθε επαφή με τον Χάμιλτον, όπως αναφέρεται στην αγωγή.

Με τι ασχολείται η Ελληνίδα καθηγήτρια

Η καθηγήτρια του Κολούμπια —η οποία μελετά τη γενετική της σχιζοφρένειας και έχει 146 δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες που έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 16.876 αναφορές σε άλλες μελέτες, σύμφωνα με το ScienceDirect— «εκμεταλλεύτηκε σκόπιμα τις αδυναμίες του Χάμιλτον και χρησιμοποίησε τη θέση εμπιστοσύνης που κατείχε για να τον επηρεάσει», υποστηρίζει η οικογένειά του.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σήμερα εμφανίζεται ως αναπληρώτρια επικεφαλής του Τμήματος Ιατρικής Γενετικής στο Τμήμα Ψυχιατρικής του πανεπιστημίου στο Morningside Heights.