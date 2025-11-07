Οι διαταραχές ύπνου είναι το πρώτο «καμπανάκι» για ψυχιατρικές νόσους

Η ανακάλυψη ειδικών εγκεφαλικών κυττάρων, τα οποία μάλλον λειτουργούν ως «διακόπτης» πριν την εμφάνιση ψυχιατρικών συμπτωμάτων, ανοίγει νέο δρόμο στην κατανόηση και πιθανώς στην πρόληψη της σχιζοφρένειας. Παρότι η διαταραχή συνδέεται με γενετικούς παράγοντες από την εμβρυϊκή ηλικία, τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως στην εφηβεία ή την ενηλικίωση. Αυτό το κενό ανάμεσα στη γενετική προδιάθεση και την κλινική εκδήλωση αποτελεί εδώ και χρόνια αίνιγμα για τους επιστήμονες. Νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης που δημοσιεύεται στο περιοδικό Neuron δείχνει ότι ο εγκέφαλος έχει για χρόνια την ικανότητα να «αντισταθμίζει» τα λάθη που δημιουργούνται νωρίς στην ανάπτυξη, μέχρι τη στιγμή που δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει αυτή την ισορροπία.

Η σιωπηλή φάση πριν τα συμπτώματα

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side of News, οι ερευνητές πραγματοποίησαν πειράματα σε ποντίκια με γνωστή γενετική «ταυτότητα» συνδεδεμένη με ψυχιατρικές διαταραχές και παρατήρησαν ότι τα νεαρά ζώα δεν παρουσίαζαν σημαντικές δυσλειτουργίες. Όμως κατά τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή, ο εγκέφαλος φαινόταν να «χάνει» τη δυνατότητα αντιστάθμισης. Οι επιστήμονες περιέγραψαν το φαινόμενο σαν μια αλυσίδα που τελικά σπάει: για μεγάλο διάστημα ο εγκέφαλος διορθώνει τις αποκλίσεις, ώσπου ξαφνικά η ισορροπία καταρρέει και εμφανίζονται προβλήματα μνήμης, συγκέντρωσης και συμπεριφοράς. Αυτή η παρατήρηση ενισχύει την ιδέα ότι υπάρχει ένα στενό χρονικό παράθυρο πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων, κατά το οποίο μια θεραπευτική παρέμβαση θα μπορούσε να λειτουργήσει προληπτικά.

Τα νεύρα που ρυθμίζουν άλλα νεύρα

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας ήταν ο εντοπισμός μιας μικρής αλλά εξαιρετικά σημαντικής ομάδας νευρώνων που φαίνεται να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο. Πρόκειται για ανασταλτικά κύτταρα που φυσιολογικά εξομαλύνουν τη δραστηριότητα άλλων νευρώνων, εξασφαλίζοντας σταθερότητα στις εγκεφαλικές ρυθμίσεις. Στα ζώα με τη γενετική μεταλλαγή, αυτά τα κύτταρα έγιναν υπερδραστήρια, οδηγώντας σε απορρυθμισμένους ρυθμούς ύπνου και διαταραχές στα ηλεκτρικά σήματα του εγκεφάλου. Παρά το μικρό τους αριθμό, οι συγκεκριμένοι νευρώνες επηρεάζουν εκτεταμένα δίκτυα, γεγονός που εξηγεί γιατί μια τόσο περιορισμένη περιοχή μπορεί να έχει τόσο μεγάλες συνέπειες.

Η σύνδεση με τον ύπνο αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη. Τα ποντίκια εμφάνισαν διακεκομμένο ύπνο και μειωμένο βαθύ ύπνο, κάτι που θυμίζει τα πρώιμα σημάδια πολλών ψυχιατρικών νοσημάτων στους ανθρώπους. Οι ερευνητές αξιοποίησαν αυτή τη ένδειξη για να διερευνήσουν αν η υπερδραστηριότητα των συγκεκριμένων νευρώνων ήταν πραγματικά υπεύθυνη. Με τη βοήθεια μιας τεχνικής που επιτρέπει την προσωρινή «καταστολή» συγκεκριμένων κυττάρων μέσω χορήγησης φαρμάκου, κατάφεραν να επαναφέρουν τον ύπνο των πειραματόζωων σε φυσιολογικά επίπεδα. Η ομαλοποίηση των εγκεφαλικών ρυθμών και του ύπνου ενίσχυσε την υπόθεση ότι στοχευμένες παρεμβάσεις σε αυτά τα κύτταρα ίσως στο μέλλον αποτρέπουν την εκδήλωση συμπτωμάτων.

Η προοπτική στοχευμένων θεραπειών

Η νέα προσέγγιση υποδεικνύει ότι στοχευμένες θεραπείες –οι οποίες δρουν σε συγκεκριμένους πληθυσμούς νευρικών κυττάρων– μπορεί να είναι αποτελεσματικότερες και με λιγότερες παρενέργειες από τα σημερινά φάρμακα. Αν και τα ευρήματα προέρχονται από πειράματα σε ζώα, αποτελούν το πρώτο βήμα προς την εφαρμογή μιας αγωγής που θα μπορούσε να ενισχύει τη σταθερότητα των εγκεφαλικών δικτύων πριν εμφανιστεί η διαταραχή.

Επιπλέον, η έρευνα δίνει έμφαση στην κλινική σημασία του ύπνου ως έγκαιρου δείκτη. Επειδή είναι εύκολα μετρήσιμος, ο ύπνος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά ως «σήμα συναγερμού» για να εντοπίζονται άτομα υψηλού κινδύνου πριν αρχίσουν τα πιο σοβαρά προβλήματα.