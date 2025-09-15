Μια δόση LSD φέρνει μήνες ανακούφισης σε ασθενείς με αγχώδη διαταραχή

Η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή (ΓΑΔ) είναι μια κατάσταση που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Δεν πρόκειται για το άγχος πριν από μια επαγγελματική υποχρέωση, αλλά για μια συνεχή αίσθηση ανησυχίας που επηρεάζει την καθημερινότητα. Εδώ και δεκαετίες η βασική αντιμετώπιση περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και ψυχοθεραπεία, με περιορισμένη όμως επιτυχία, καθώς περίπου οι μισοί ασθενείς συνεχίζουν να υποφέρουν χωρίς ουσιαστική ανακούφιση.

Η μελέτη που αλλάζει τα δεδομένα

Μια νέα κλινική μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό JAMA, ανοίγει τον δρόμο για μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Ερευνητές διαπίστωσαν ότι μια ελεγχόμενη δόση LSD μπορεί να προσφέρει θεαματική και παρατεταμένη μείωση του άγχους. Η έρευνα δείχνει ότι η ψυχεδελική αυτή ουσία ίσως αποτελέσει το επόμενο μεγάλο βήμα στη θεραπεία ψυχικών διαταραχών.

Όπως διαβάζουμε στο ZME Science, στο πείραμα εξετάστηκαν 198 ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή αγχώδη διαταραχή, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες και έλαβαν είτε εικονικό φάρμακο είτε διαφορετικές δόσεις μιας φαρμακευτικής μορφής LSD. Η χορήγηση έγινε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνεχή παρακολούθηση. Εντυπωσιακό είναι ότι οι χαμηλές δόσεις δεν έδειξαν διαφορά από το placebo, ενώ οι υψηλότερες, και ιδιαίτερα αυτή των 100 μικρογραμμαρίων, οδήγησαν σε ουσιαστική βελτίωση ήδη από την επόμενη μέρα.

Συγκεκριμένα, τρεις μήνες μετά την εφάπαξ χορήγηση, το 65% των συμμετεχόντων που είχαν λάβει τη δόση των 100 μικρογραμμαρίων παρουσίαζε σημαντική μείωση των συμπτωμάτων. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς δεν πληρούσαν πλέον τα διαγνωστικά κριτήρια της αγχώδους διαταραχής, ουσιαστικά βρισκόμενοι σε ύφεση. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι μια ελεγχόμενη ψυχεδελική ουσία μπορεί να προσφέρει αποτέλεσμα μεγαλύτερης διάρκειας από τα περισσότερα σημερινά φάρμακα.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εμπειρίας

Φυσικά, το LSD δεν είναι ένα κοινό φαρμακευτικό σκεύασμα, καθώς προκαλεί ισχυρές αλλαγές στην αντίληψη, στη συνείδηση και στο συναίσθημα. Κατά τη διάρκεια της εμπειρίας, που διαρκεί αρκετές ώρες, οι συμμετέχοντες μπορεί να δουν έντονα οπτικά μοτίβα ή να βιώσουν συναισθήματα που ξεπερνούν τα συνηθισμένα όρια του εαυτού τους. Για να μειωθεί η δυσφορία, οι ερευνητές φρόντισαν ώστε οι συνθήκες να είναι όσο το δυνατόν πιο ευχάριστες και ασφαλείς, με μουσική και χαλαρωτικό περιβάλλον.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο της μελέτης είναι ότι, σε αντίθεση με άλλες έρευνες που συνδύασαν ψυχεδελικά φάρμακα με εκτενή ψυχοθεραπεία, εδώ δεν υπήρξε τέτοια υποστήριξη πριν ή μετά τη χορήγηση. Το αποτέλεσμα φαίνεται να προήλθε κυρίως από την ίδια τη φαρμακευτική εμπειρία, γεγονός που εκπλήσσει αρκετούς ειδικούς. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν η βελτίωση οφείλεται στις νευροχημικές αλλαγές, στην ένταση της ψυχεδελικής εμπειρίας ή σε κάποιον συνδυασμό παραγόντων.

Η πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα είναι διπλή: αφενός, να κατανοήσει τον μηχανισμό που κρύβεται πίσω από αυτά τα αποτελέσματα και αφετέρου να σχεδιάσει ασφαλή και επαναλήψιμα πρωτόκολλα. Ένα επιπλέον εμπόδιο είναι το γεγονός ότι σε τέτοιες μελέτες είναι σχεδόν αδύνατο να τηρηθεί η κλασική «τυφλή» διαδικασία, αφού οι συμμετέχοντες γνωρίζουν αν βιώνουν μια ψυχεδελική εμπειρία.

Οι ψυχεδελικές ενώσεις στο «μικροσκόπιο»

Παρά τα ερωτήματα, το ενδιαφέρον γύρω από τις ψυχεδελικές θεραπείες μεγαλώνει. Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει ήδη αποδώσει συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, ώστε να επιταχυνθεί η αξιολόγηση και πιθανή έγκρισή του. Το γεγονός αυτό το φέρνει στην ίδια κατηγορία με άλλα ψυχεδελικά υπό εξέταση, όπως είναι η ψιλοκυβίνη και η MDMA.

Αν και απομένουν πολλά να διερευνηθούν, φαίνεται πως μια ουσία συνδεδεμένη για δεκαετίες με την αντικουλτούρα ίσως βρει θέση στη σύγχρονη ιατρική ως εργαλείο για την ανακούφιση ενός από τα πιο επίμονα και δύσκολα ψυχικά προβλήματα.