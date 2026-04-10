Η «αποξενωμένη» παιδική ηλικία της τρανς κόρης του Έλον Μασκ: «Τίποτα δεν είναι αρκετό»

«Περίεργη» και «απομονωτική» είναι οι δύο λέξεις που χρησιμοποίησε η τρανς κόρη του Έλον Μασκ, Βίβιαν Γουίλσον, για να χαρακτηρίσει την περίοδο της παιδικής ηλικίας της, μιλώντας στο περιοδικό Cosmopolitan.

«Η ανώτερη τάξη έχει τα δικά της ιδιωτικά σχολεία, κοινωνικούς κύκλους και οτιδήποτε άλλο» είπε αρχικά. Αν και φοίτησε σε ένα ίδρυμα στην πανεπιστημιούπολη της SpaceX στην Καλιφόρνια που ονομάζεται Ad Astra, η Γουίλσον αργότερα μεταγράφηκε στο ιδιωτικό σχολείο Crossroads του Λος Άντζελες. «Ακόμα και ως παιδί, σκεφτόμουν, «αυτό είναι λίγο άκομψο». Θυμάμαι ότι ήμουν πολύ μικρή και έβλεπα την έλλειψη στέγης και ένιωθα ναυτία», σημείωσε.



Περιέγραψε, επίσης, ένα «επίπεδο αποστασιοποίησης από την ίδια την πραγματικότητα» που ήταν «υπέρ του πλούτου» και της «ψευδαίσθησης ότι το αξίζεις ενώ οι άνθρωποι κοιμούνται στους δρόμους».



Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της είπε ότι έχει δει τα χρήματα να «διαφθείρουν» τους ανθρώπους γύρω της. «Έχω δει αυτές τις ανοησίες από πρώτο χέρι. Η επιθυμία για εξουσία διαφθείρει τους ανθρώπους από μέσα. Το να το πετύχεις αυτό και να θέλεις περισσότερα είναι ένας ατελείωτος κύκλος απληστίας και λαιμαργίας, όπου τίποτα δεν είναι αρκετό και τρελαίνεσαι. Σε μετατρέπει σε κάποιον διαφορετικό. Κάτι που είναι ειλικρινά ένας από τους μεγαλύτερους φόβους μου».



Καταλήγοντας, πάντως, τόνισε ότι το να είναι η κόρη του Έλον Μασκ «είναι μέρος της ιστορίας μου, αλλά δεν είναι το μέλλον της ιστορίας μου».