Ζώντας «απένταρη» στο Λος Άντζελες: Η τρανς κόρη του Μασκ «γύρισε την πλάτη» στην κληρονομιά της

Σε μια εποχή που η δημόσια εικόνα των παιδιών διάσημων και πανίσχυρων προσωπικοτήτων συχνά συνοδεύεται από προνόμια, οικονομική άνεση και προβολή, η περίπτωση της τρανς κόρης του Έλον Μασκ έρχεται να ανατρέψει τα στερεότυπα. Αποστασιοποιημένη από την οικογένειά της και δηλώνοντας «απένταρη», επιλέγει να ζήσει αυτόνομα στο Λος Άντζελες, μοιραζόμενη το σπίτι με τρεις συγκάτοικους και βασιζόμενη αποκλειστικά στα δικά της περιορισμένα έσοδα.

Με αυτή την επιλογή, επιχειρεί να αποκοπεί από την ταυτότητα της «κληρονόμου» και να χαράξει έναν προσωπικό δρόμο που αντικατοπτρίζει περισσότερο την καθημερινότητα μιας νεαρής γυναίκας που παλεύει για τη δική της θέση στον κόσμο.

«Ο κόσμος νομίζει ότι έχω πολλά χρήματα. Δεν έχω εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στη διάθεσή μου», είπε η 21χρονη κόρη του Έλον Μασκ, που θέλει να ασχοληθεί με το μόντελινγκ μιλώντας στο περιοδικό «The Cut». «Η μητέρα μου είναι πλούσια, σωστά; Αλλά προφανώς ο άλλος (ο Μασκ) είναι πλούσιος σε ασύλληπτο βαθμό. Δεν έχω την επιθυμία να γίνω πάρα πολύ πλούσια», συνέχισε.

Ο Έλον Μασκ έχει περιουσία που εκτιμάται στα 413 δισ. δολάρια, όμως η Βίβιαν τονίζει: «Μπορώ να πληρώσω για το φαγητό μου, έχω φίλους, σπίτι και λίγα έξοδα αναψυχής. Αυτό είναι πολύ περισσότερο απ’ ό,τι έχουν οι περισσότεροι στην ηλικία μου στο Λος Άντζελες».

Εργάζεται ως μοντέλο, έχει ήδη ατζέντη και εμφανίστηκε πρόσφατα στο εξώφυλλο της Teen Vogue, ωστόσο επιμένει ότι «δεν είναι καλή στο να είναι διάσημη». «Πάλεψα σκληρά για να με βλέπουν σαν κανονικό άνθρωπο. Λίγο πριν γίνω γνωστή, δεν με ήξερε κανείς, κι αυτό ήταν υπέροχο. Το νοσταλγώ, αλλά μου αρέσει και η φήμη, γιατί μου αποφέρει χρήματα», δήλωσε.

Η ρήξη με τον πατέρα της

Η Βίβιαν Γουίλσον, το μεγαλύτερο από τα 14 παιδιά του ιδρυτή της Tesla. Η ρήξη με τον Έλον Μασκ, σύμφωνα με τις δηλώσεις της, ήταν βαθιά και ουσιαστική. Δεν επρόκειτο απλώς για οικογενειακή διαφωνία, αλλά για μια ριζική απομάκρυνση που είχε να κάνει με ταυτότητα, αξίες και τρόπο ζωής. Η ίδια ζήτησε νομικά να αλλάξει όνομα και φύλο, εκφράζοντας την επιθυμία να μην έχει πλέον καμία σχέση με τον πατέρα της, ούτε «βιολογικά, ούτε συναισθηματικά, ούτε οικονομικά».

Ο Έλον Μασκ, από την άλλη, έχει δηλώσει ότι «η Βίβιαν σκοτώθηκε από τον ιό της woke κουλτούρας» και πως εξαπατήθηκε ώστε να της επιτρέψει να ξεκινήσει τη μετάβαση στα 16 της.