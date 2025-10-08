Σάλος με ρομπότ της Tesla: Πώς επίδειξη στο κόκκινο χαλί κατέληξε σε αγωγή για βίαιη δυσλειτουργία

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί από το πρόσφατο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, με ένα ανθρωποειδές ρομπότ της Tesla να περπατάει στο κόκκινο χαλί στην παγκόσμια πρεμιέρα του Tron: Ares στο Λος Άντζελες, στο οποίο ποζάρει με κινήσεις κουνγκ φου μπροστά από τον Τζάρεντ Λέτο, πρωταγωνιστή της ταινίας.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο X, καταγράφει το ρομπότ να ποζάρει πραγματοποιώντας κινήσεις κουνγκ φου στο κόκκινο χαλί προκαλώντας σε παιχνιδιάρικο στυλ τον δημοφιλή ηθοποιό και μουσικό.

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral στα social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες και πυροδοτώντας ένα κύμα αντιδράσεων. «Προσπαθώντας να ξεκινήσει καβγάς στην πρεμιέρα του Tron: Ares», αναφέρεται στη λεζάτα της ανάρτησης από τον επίσημο λογαριασμός της Tesla για το Optimus.

Η επίδειξη φέρεται ήταν ένα μέρος μιας συνεργασίας μεταξύ της Tesla, της Disney και της πλατφόρμας xAI του Elon Musk, η οποία σχεδιάστηκε για να συνδυάσει το θέαμα του Χόλιγουντ με τη ρομποτική αιχμή.

Η εμφάνιση στο κόκκινο χαλί και η συνεργασία της Tesla με τη Disney

Η πρεμιέρα του Tron: Ares, η οποία είναι η τρίτη συνέχεια της εμβληματικής σειράς επιστημονικής φαντασίας, σηματοδότησε την πρώτη φορά που το ανθρωποειδές ρομπότ της Tesla, το Optimus, έπαιξε ρόλο σε μεγάλης κυκλοφορίας ταινία του Χόλιγουντ.

Το... ραντεβού του γνωστού ηθοποιού Τζάρεντ Λέτο με το ρομπότ ήταν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ενσωμάτωση της παραγωγικής τεχνολογίας της xAI σε διαδραστικές εμπειρίες θαυμαστών για την πολυαναμενόμενη συνέχεια του Tron της Disney.

Η ταινία, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 10 Οκτωβρίου, με πρωταγωνιστή τον Λέτο στον πρωταγωνιστικό ρόλο, επικεντρώνεται στην πρώτη συνάντηση της ανθρωπότητας με νοήμονα τεχνητή νοημοσύνη. Εξερευνά επίσης τι συμβαίνει όταν ένα ισχυρό πρόγραμμα εισβάλλει στον πραγματικό κόσμο.

Η μελανή πλευρά του viral βίντεο

Παρά τη λαμπερή εικόνα που σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από τη viral στιγμή μεταξύ του Τζάρεντ Λέτο και του Optimus, ο Πίτερ Χίντερντομπλερ, ένας βετεράνος μηχανικός ρομπότ της Tesla, προχώρησε σε αγωγή κατά της εταιρείας, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι η συγκεκριμένη γραμμή ρομπότ είχε παρουσιάσει βίαιη δυσλειτουργία νωρίτερα μέσα στο 2025.

Ο εργαζόμενος δήλωσε ότι η μονάδα Optimus του επιτέθηκε κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής βάρδιας συντήρησης τον Φεβρουάριο του, αφήνοντάς τον αναίσθητο.

Σύμφωνα με την κατάθεση, το ρομπότ φέρεται να ενεργοποιήθηκε χωρίς προειδοποίηση και τον έριξε με μεγάλη δύναμη στο έδαφος. Η αγωγή κατηγορεί περαιτέρω την Tesla για αμέλεια στην ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση των ρομπότ Optimus.

Οι συνάδελφοί του έσπευσαν στη συνέχεια να απενεργοποιήσουν τη μηχανή και να τον απελευθερώσουν. Ο Χίντερντομπλερ τραυματίστηκε στον ώμο, τον αυχένα και την πλάτη ενώ υποστήριξε πως τον επηρέασε και ψυχολογικά.



Ο τεχνικός ζητά αποζημίωση 51 εκατομμυρίων δολαρίων για ιατρικά έξοδα, χαμένους μισθούς και συναισθηματική ταλαιπωρία. Ο δικηγόρος του επιδιώκει επίσης αποζημιώσεις, επικαλούμενος την «εκούσια και απερίσκεπτη αδιαφορία» της Tesla για την ασφάλεια των εργαζομένων.