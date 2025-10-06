ΗΠΑ: Φοιτήτρια απανθρακώθηκε σε Tesla Cybertruck μετά από τροχαίο – Μήνυση για ελάττωμα στις πόρτες

Μια 19ρονη φοιτήτρια από το κολέγιο της Καλιφόρνιας κάηκε ζωντανή όταν η βόλτα της, με ένα Tesla Cybertruck, έγινε παγίδα θανάτου - ««εγκλωβίζοντας» εκείνη και τους φίλους της μέσα στο όχημα μετά από ένα τροχαίο.

Πιο συγκεκριμένα, τρεις φοιτητές, μεταξύ των οποίων και η 19χρονη Krysta Tsukahara, σκοτώθηκαν σε ένα σοκαριστικό τρακάρισμα τον περασμένο Νοέμβριο, όταν το ηλεκτρικό τους όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, αφού χτύπησε έναν τοίχο αντιστήριξης και ένα δέντρο στην πόλη Καλίφ στην Καλιφόρνια.



Ο οδηγός του Cybertruck, Soren Dixon, 19 ετών, και ο επιβάτης Jack Nelson, 20 ετών, πέθαναν επίσης στην πύρινη συντριβή της 27ης Νοεμβρίου. Ένας τέταρτος επιβάτης, ο Τζόρνταν Μίλερ, κατάφερε να διαφύγει όταν ένας περαστικός έσπασε το παρμπρίζ με ένα κλαδί δέντρου, όπως αναφέρει η New York Post.

Οι γονείς της, μαζί με την οικογένεια ενός άλλου θύματος, υπέβαλαν μήνυση κατά της Tesla, υποστηρίζοντας πως ο σχεδιασμός των θυρών του οχήματος - οι οποίες λειτουργούν ηλεκτρικά - είχαν σοβαρές αδυναμίες.

Σύμφωνα με τη μήνυση:

Μετά τη σύγκρουση, το όχημα φαίνεται να έχασε τη δύναμη που απαιτείται για να λειτουργήσουν οι ηλεκτρικές πόρτες.

Υπάρχει ένας χειροκίνητος μηχανισμός απελευθέρωσης, αλλά, όπως υποστηρίζεται, ήταν πολύ δύσκολο να εντοπιστεί και να χρησιμοποιηθεί μέσα στο καπνό και το θερμικό στρες του ατυχήματος.

Οι γονείς ισχυρίζονται ότι η Tesla γνώριζε παρόμοια προβλήματα από παλαιότερα περιστατικά, αλλά δεν διόρθωσε επαρκώς το σχεδιασμό.

Η Tesla δεν έχει μέχρι στιγμής κάνει δημόσια δήλωση σχετικά με αυτήν τη συγκεκριμένη αγωγή, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα σε διεθνή ΜΜΕ.

Το γεγονός αυτό έρχεται ενώ η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA) ξεκίνησε έρευνα για παράπονα σχετικά με τις πόρτες των Tesla που - φέρονται - να μην ανοίγουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

