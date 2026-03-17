Η Apple ανακοίνωσε τα ανανεωμένα ακουστικά AirPods Max 2

Η Apple ανακοίνωσε τα AirPods Max 2, την ανανεωμένη έκδοση των premium ακουστικών της, με σημαντικές βελτιώσεις στα του ήχου, αλλά και της μείωσης εξωτερικού θορύβου.



Βασικές βελτιώσεις

Τα νέα ακουστικά χρησιμοποιούν το chip H2, που προσφέρει Active Noise Cancellation (ANC) έως και 1,5 φορά πιο αποτελεσματικά από την προηγούμενη γενιά, κάτι που τα κάνει ιδανικά για χρήση σε μέρη με πολύ θόρυβο, όπως πχ. σε ένα αεροπλάνο ή ένα τρένο.

Η Apple εισάγει στα νέα ακουστικά νέες λειτουργίες όπως Adaptive Audio, Conversation Awareness (μειώνει την ένταση του ήχου όταν μιλάει κάποιος κοντά), Voice Isolation (απομόνωση της φωνής) και Live Translation (ζωντανή μετάφραση ομιλίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης). Στα της απόδοσης του ήχου, υποστηρίζουν lossless audio 24-bit/48 kHz μέσω USB-C και βελτιωμένο Spatial Audio με δυναμική καταγραφή κινήσεων του κεφαλιού.



— Greg Joswiak (@gregjoz) March 16, 2026

Σχεδιασμός και ήχος

Ο σχεδιασμός παραμένει ίδιος με τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς. Πρόκειται για νέο μοντέλο ακουστικών σχεδιασμού over-ear (που τοποθετείται δηλαδή πάνω από τα αυτιά), με βάρος 386 γραμμάρια, διαστάσεις 187x169x83 χιλιοστά και πιο καθαρό ήχο. Διαθέτουν οκτώ μικρόφωνα για την απομόνωση του εξωτερικού θορύβου και τρία για φωνή, ενώ το Transparency mode ακούγεται πιο φυσικό. Θα κυκλοφορήσει σε διάφορα χρώματα και συγκεκριμένα: midnight, starlight, orange, purple, blue, και θα υπάρξει ακόμη και μια μαγνητική θήκη Smart Case.



Τιμή και διαθεσιμότητα

Το κόστος απόκτησής τους ορίστηκε στα 549 δολάρια, με τις προπαραγγελίες να ανοίγουν από τις 25 Μαρτίου. Η κυκλοφορία του νέου μοντέλου έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Απριλίου του 2026. Προς το παρόν δεν υπάρχει ανακοίνωση για κάποια μείωση τιμής στο παλιό μοντέλο, ενώ τα νέα θα προσφέρουν χαμηλότερη καθυστέρηση (latency), έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν και για gaming, αλλά και για στούντιο ηχογράφησης.