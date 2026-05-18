Η Apple φέρνει στη Siri δυνατότητα αυτόματης διαγραφής μηνυμάτων

Η Apple ετοιμάζει μια νέα, αυτόνομη εφαρμογή Siri μέσα στο iOS 27, που θα λειτουργεί σαν πλήρες AI chatbot (παρόμοιο με τα ChatGPT και Google Gemini), αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτικότητα και κεντρικό χαρακτηριστικό την αυτόματη διαγραφή των συνομιλιών.



Τι είναι η νέα εφαρμογή Siri

Η νέα Siri θα είναι προσπελάσιμη από πολλά σημεία και θα λειτουργεί σαν AI agent που θα κάνει τα πάντα και που θα συνδέεται σε πολλές εφαρμογές (Mail, Notes, Photos, Calendar κ.λπ.), αλλά και θα προσφέρει διαδραστικές συνομιλίες, διατηρώντας ένα πλήρες ιστορικό. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της νέας Siri αφορά την αυτόματη διαγραφή των συνομιλιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg και του δημοσιογράφου Mark Gurman, η Apple θα εισάγει τριπλή επιλογή διάρκειας αποθήκευσης στη νέα Siri app, παρόμοια με αυτή της εφαρμογής μηνυμάτων. Ο χρήστης θα μπορεί να ορίσει αυτόματη διαγραφή μετά από 30 ημέρες, μετά από 1 έτος ή διατήρηση των συνομιλιών για πάντα.



Πώς θα λειτουργεί

Μέσα στις ρυθμίσεις της εφαρμογής Siri, οι χρήστες θα μπορούν να επιλέξουν την προτιμώμενη πολιτική διατήρησης των συνομιλιών, ενώ η Siri θα εφαρμόζει αυτό το όριο αυτόματα σε περιοχές που αποθηκεύεται το ιστορικό. Επιπλέον, η Apple φαίνεται να προσφέρει την δυνατότητα είτε να συνεχίζει μια προηγούμενη συζήτηση/αναζήτηση του χρήστη, είτε να ξεκινά κάθε φορά μια καινούρια συνομιλία (να μη «θυμάται» δηλαδή το τι έχει προηγηθεί), κάτι που θυμίζει το incognito / secret mode σε άλλα chatbots.

Η νέα Siri app θα προσφέρει δύο τρόπους λειτουργίας, μια σαν παράθυρο chat (κάτι σαν το ChatGPT) και μία σαν τη λίστα συνομιλιών στο iMessage. Οι χρήστες θα μπορούν να επιλέγουν αν κάθε φορά που ανοίγουν την Siri, αντί του κενού chat, θα τους φορτώνεται μια συγκεκριμένη συνομιλία ή η αρχική προβολή της λίστας.



Στόχος και ημερομηνία διάθεσης

Η Apple στοχεύει να κάνει την ιδιωτικότητα το κύριο πλεονέκτημα της νέας Siri σε σχέση με άλλα chatbots που συχνά εκμεταλλεύονται το ιστορικό συνομιλιών για εκπαίδευση μοντέλων ή προσωποποιημένη εμπειρία. Το σύστημα αυτόματης διαγραφής συνομιλιών, σε συνδυασμό με την πιο περιοριστική προσέγγιση στην αποθήκευση δεδομένων, θέλει να δείξει ότι η εταιρεία δεν θα προωθεί ένα AI που συσσωρεύει προσωπικά δεδομένα και θυμάται τα πάντα.

Το νέο Siri app αναμένεται να εμφανιστεί για πρώτη φορά στο WWDC τον Ιούνιο, ενώ η επίσημη διάθεσή του θα ακολουθήσει μέσα στο φθινόπωρο.