Η BYD στη λίστα Fortune

Η BYD κατέλαβε την 91η θέση στη λίστα Fortune Global 500 για το 2026, σημειώνοντας την πέμπτη συνεχόμενη παρουσία της στη συγκεκριμένη κατάταξη και εδραιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις 100 μεγαλύτερες επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Το 2025, η BYD κατέγραψε εξαιρετικές οικονομικές και επιχειρησιακές επιδόσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών 804 δισ. RMB (111 δισ. δολάρια ΗΠΑ) και καθαρά κέρδη 32,6 δισ. RMB (4,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ). Οι ετήσιες πωλήσεις Οχημάτων Νέας Ενέργειας (NEV) ανήλθαν σε 4,6 εκατομμύρια μονάδες, διατηρώντας την BYD στην κορυφή τόσο ως τον μεγαλύτερο κατασκευαστή NEV παγκοσμίως όσο και ως την κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας.

Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε και το 2026, με τις σωρευτικές πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου να ξεπερνούν τα 1,8 εκατομμύρια οχήματα. Τον Ιούλιο, η εταιρεία πέτυχε ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο, καθώς το 17 εκατομμυριοστό όχημα νέας ενέργειας βγήκε από τη γραμμή παραγωγής, καθιστώντας την, την πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως που επιτυγχάνει αυτό το επίτευγμα.

Βασικός πυλώνας της επιτυχίας της BYD αποτελεί η στρατηγική της προσήλωση στη φιλοσοφία «Technology-Based, Innovation-Oriented» (Βασισμένη στην τεχνολογία, προσανατολισμένη στην καινοτομία). Το 2025, η εταιρεία επένδυσε 63,4 δισ. RMB (8,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ) στην Έρευνα και Ανάπτυξη, σημειώνοντας αύξηση 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών της κινεζικής αγοράς Α-shares. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι επενδύσεις σε R&D ανήλθαν σε 11,3 δισ. RMB (1,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ), διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία της έναντι των εγχώριων κατασκευαστών και των νέων εταιρειών κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων.

Μέχρι σήμερα, οι συνολικές επενδύσεις της BYD στην Έρευνα και Ανάπτυξη έχουν ξεπεράσει τα 250 δισ. RMB (34,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ). Η συνεχής αυτή επένδυση έχει επιταχύνει την ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών. Τον Μάρτιο του 2026, η BYD παρουσίασε τη 2η γενιά της Blade Battery και την τεχνολογία FLASH Charging, ενώ σχεδιάζει την εγκατάσταση 20.000 σταθμών FLASH Charging στην Κίνα και 6.000 ακόμη στις διεθνείς αγορές έως το τέλος του έτους. Τον Μάιο, η εταιρεία προχώρησε ακόμη ένα βήμα προς την προηγμένη κινητικότητα, προσφέροντας ετήσια κάλυψη ασφαλείας για το σύστημα Urban Navigate on Autopilot, ενώ παράλληλα κατέστησε διαθέσιμο το σύστημα έξυπνης οδήγησης God’s Eye-B Intelligent Driving System LiDAR Version σε ολόκληρη τη γκάμα των μοντέλων της, επιταχύνοντας τη διάδοση της αυτοματοποιημένης οδήγησης σε αστικό περιβάλλον.

Η διεθνής ανάπτυξη της BYD επιταχύνθηκε σημαντικά το 2025, με τις πωλήσεις εκτός Κίνας να ξεπερνούν για πρώτη φορά το 1 εκατομμύριο οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 145% σε ετήσια βάση. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τις διεθνείς πωλήσεις να υπερβαίνουν τις 780.000 μονάδες. Η στρατηγική παγκόσμιας ανάπτυξης της εταιρείας έχει εξασφαλίσει ισχυρή παρουσία στη Λατινική Αμερική, σημαντική πρόοδο στην Ευρώπη και συνεχή επέκταση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Μεταξύ των σημαντικότερων εξελίξεων του 2026 συγκαταλέγονται:

• Η λειτουργία του πρώτου υπερπόντιου SkyRail της BYD στη Βραζιλία και η παραγωγή του 100.000ού οχήματος νέας ενέργειας στο εργοστάσιο της BYD στη χώρα.

• Το ευρωπαϊκό ντεμπούτο των DENZA Z, Z9GT και D9, δημιουργώντας ένα νέο σημείο αναφοράς όπου η τεχνολογία συναντά την κομψότητα.

• Η παρουσίαση του BYD RACCO, του πρώτου μοντέλου που εξελίχθηκε ειδικά για την ιαπωνική αγορά.

• Ο εορτασμός της δεύτερης επετείου λειτουργίας του εργοστασίου της BYD στην Ταϊλάνδη.

Σήμερα, η BYD δραστηριοποιείται σε 121 χώρες και περιοχές, εξελισσόμενη σε μια πραγματικά παγκόσμια επιχείρηση με ισχυρή τοπική παρουσία.



Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, τα οχήματα νέας ενέργειας της BYD είχαν συμβάλει σε συνολική μείωση εκπομπών άνθρακα άνω των 149,05 δισεκατομμυρίων κιλών (149,057,400,317 kg) σε όλο τον κύκλο ζωής και κατασκευής τους, επίδοση που αντιστοιχεί στη φύτευση περισσότερων από 2,48 δισεκατομμυρίων δέντρων. Παράλληλα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, η BYD δημιούργησε εκπαιδευτικό φιλανθρωπικό ταμείο ύψους 3 δισ. RMB (413 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) και ολοκλήρωσε συμφωνίες δωρεών με 127 πανεπιστήμια στην Κίνα, στηρίζοντας περισσότερους από 6.000 φοιτητές.



Ως παγκόσμιος ηγέτης στα Οχήματα Νέας Ενέργειας, η παρουσία της BYD ανάμεσα στις 100 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου επιβεβαιώνει τη δύναμη της διαρκούς τεχνολογικής καινοτομίας και της συνεχώς διευρυνόμενης διεθνούς παρουσίας της. Η BYD θα συνεχίσει να προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από πρωτοποριακές τεχνολογίες και την περαιτέρω ενίσχυση του παγκόσμιου αποτυπώματός της, υλοποιώντας το όραμά της: «Cool the Earth by 1°C».